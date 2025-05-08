Карбон, 755 сил і два антикрила: представлено екстравагантний кросовер Ferrari (фото)

Німецьке ательє Mansory втілило в життя черговий оригінальний проєкт. На цей раз тюнери доопрацювали кросовер Ferrari Purosangue – зробили його яскравішим і швидшим.

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Про новий Ferrari Purosangue Mansory розповіли на сторінці ательє в Instagram.

Ззаду встановили одразу два антикрила Фото: Mansory

Проєкт назвали Mansory Pugnator Tricolore і презентують на виставці Top Marques в Монако. Усього випустять лише три таких кросовери Ferrari.

У Mansory і раніше виконували тюнінг Ferrari Purosangue, проте новий проєкт вийшов екстравагантнішим. Його пофарбували в кольори італійського прапора, а ззаду встановили одразу два антикрила та чотири широкі вихлопні труби.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: Mansory

Крім того, новий Ferrari Purosangue отримав усі традиційні атрибути тюнінгу від Mansory – карбонові капот, обвіс та декор. Також встановили ковані диски FC.5 – 22-дюймові спереду та 23-дюймові ззаду.

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Салон Ferrari Purosangue оздобили білою шкірою та карбоном, а також додали декор у вигляді італійського прапора.

Інтер'єр прикрасили декором у вигляді італійського прапора Фото: Mansory

Тюнінг Ferrari Purosangue покращив і його двигун: тепер 6,5-літровий V12 розвиває 755 к. с. і 730 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість кросовера перевищує 310 км/год. Середня витрата пального складає 17,5 л/100 км.

До речі, нещодавно в Mansory створили розкішний мікроавтобус Mercedes V-Class.

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