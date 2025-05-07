820 сил и двери как у Rolls-Royce: представлен роскошный кабриолет "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class получил новую роскошную модификацию Speranza Cabrio. "Гелендваген" превратили в сверхмощный роскошный кабриолет.

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О необычном Mercedes G-Class рассказали на сайте ателье Mansory.

Внедорожник получил складную крышу Фото: Mansory

Именно эта компания выполнила экстравагантный тюнинг "Гелендвагена". Внедорожнику срезали крышу и установили складной мягкий верх с электроприводом. Задние двери теперь открываются против движения — как у Rolls-Royce Phantom.

Мощность двигателя выросла до 820 сил Фото: Mansory

Также заменили решетку радиатора и расширили боковины, а на лобовом стекле установили дополнительную оптику. Кроме того, "Гелендваген" получил все традиционные тюнинг-аксессуары от Mansory — карбоновые капот, бамперы, обвес и расширители арок. Появились и кованые 24-дюймовые диски FC.5.

Салон Mercedes G-Class Mansory украсили бело-красной кожей и карбоном. Сзади теперь установлены отдельные кресла, разделенные консолью.

Салон украсили кожей и карбоном Фото: Mansory

Тюнинг "Гелендвагена" улучшил и характеристики двигателя: отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 820 л.с. и 1150 Н∙м. Установлен и новый спортивный выхлоп.

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Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Средний расход топлива составляет 15,1 л/100 км.

Сзади установлены отдельные сиденья Фото: Mansory

Новый Mansory Speranza Cabrio презентуют на выставке Top Marques в Монако. Кабриолет "Гелендваген" выпустят лимитированной серией.

Кстати, недавно Brabus показал сверхмощный "Гелендваген" для серьезного бездорожья.

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