Воплощение роскоши: Rolls-Royce Phantom празднует 100-летие (фото)

Rolls-Royce Phantom отмечает 100-летний юбилей. Одно из самых роскошных авто всех времен возило королей, миллионеров и звезд шоу-бизнеса.

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Фокус расскажет историю знаменитой представительской модели.

Rolls-Royce Phantom I дебютировал в 1925 году Фото: RM Sotheby's

История Rolls-Royce Phantom берет начало в первой половине 1920-х. Британская компания начала создавать преемника Rolls-Royce Silver Ghost, который считался одним из лучших автомобилей своего времени. Новая модель должна была быть как минимум не хуже.

Rolls-Royce Phantom I обычно получал эксклюзивные кузова Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Ghost получил свое название (оно переводится как "Серебряный призрак") благодаря чрезвычайно тихому и плавному двигателю. Для новой модели разработали более современную 7,7-литровую рядную шестерку, которая была почти бесшумной.

Rolls-Royce Phantom II 1929 года Фото: RM Sotheby's

Мощность мотора не раскрывали, а называли ее "достаточной", хотя на самом деле она составляла 108 л. с. Максимальная скорость авто достигла 140 км/ч. Rolls-Royce получил тормоза на всех колесах, что в то время было редкостью. Салон отделывали кожей и деревом.

Rolls-Royce Phantom II индийского магараджи Фото: The Daily Guardian

Дебют модели, которую назвали Rolls-Royce Phantom, состоялся весной 1925 года. Традиционно покупателям предлагали шасси с двигателем (его предлагали в трех вариантах длины), а те выбирали для авто эксклюзивный кузов от производителя или специализированного ателье. Вот почему найти два одинаковых Phantom очень трудно. Среди владельцев Rolls-Royce Phantom были индийские магараджи, звездные актрисы Мэри Пикфорд и Грета Гарбо.

Rolls-Royce Phantom II Continental с кузовом от ателье Figoni et Falaschi Фото: GOODING&COMPANY

Интересно, что первый Rolls-Royce Phantom производился не только в Великобритании, но и в США, поскольку в Америке модель пользовалась спросом. Всего за 6 лет по обе стороны океана изготовили примерно 3500 авто.

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Презентация Rolls-Royce Phantom II пришлась на неудачное время — в 1929 году как раз началась Великая депрессия и спрос на модель снизился. К 1935 году удалось продать всего 1680 авто.

Rolls-Royce Phantom III из фильма "Голдфингер" о приключениях Джеймса Бонда Фото: Rolls-Royce

Phantom II сохранил платформу и двигатель предшественника (некоторое время две модели выпускались параллельно), однако стал мощнее — 120 л. с. Появилась облегченная алюминиевая версия Continental, способная развить 160 км/ч.

Некоторые Rolls-Royce Phantom III получили кузова с авангардным дизайном Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom III 1936 года стал последней моделью марки, разработанной под руководством ее основателя сэра Генри Ройса. Авто получило новый 7,3-литровый V12, который не стал мощнее (120 л. с.), однако был тише и работал более плавно. Монета, поставленная на ребро на двигатель, не падала.

Rolls-Royce Phantom III фельдмаршала Бернарда Монтгомери Фото: Rolls-Royce

Выпустили всего 727 Rolls-Royce Phantom III. Именно такое авто использовали на коронации Елизаветы II. Кроме того, стоит отметить особое авто британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери: его кузов от авиационной компании De Havilland отличается обратным наклоном лобового стекла. А еще именно эту модель выбрали для злодея из фильма "Голдфингер" о приключениях Джеймса Бонда.

Rolls-Royce Phantom IV британской королевской семьи Фото: Rolls-Royce

Во время Второй мировой войны Rolls-Royce не производил автомобили и выпускал двигатели для танков и самолетов, поэтому новый Phantom IV появился лишь в 1950 году. Изготовили только 18 таких авто с 5,7-литровой рядной восьмеркой на 164 л. с. Они оказались в гаражах британской королевской семьи, короля Ирака Фейсала ІІ, шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви и других мировых лидеров.

Психоделический Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона Фото: Wikipedia

Rolls-Royce Phantom V 1959 года стал более массовым (518 авто), однако уже был не самостоятельной моделью, а удлиненным вариантом седана Silver Cloud. Шестиметровый лимузин оснастили 6,2-литровым 220-сильным V8 и 4-ступенчатым автоматом, также появились кондиционер и усилитель руля.

Rolls-Royce Phantom VI султана Брунея

Rolls-Royce Phantom V стал популярным среди знаменитостей. Его приобрели не только главы государств вроде Иосифа Броз Тито или Николае Чаушеску, но и Элтон Джон и Элвис Пресли. А Джон Леннон раскрасил свой Rolls-Royce в стилистике хиппи.

Возрожденный Rolls-Royce Phantom 2003 года Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom VI 1968 года был обновленной версией предшественника с раздельным климат-контролем и 6,75-литровой восьмеркой. Его выпускали до 1990 года, однако собрали всего 374 авто. Между прочим, именно этот лимузин использовали во время свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также на коронации Чарльза III. Кроме того, такое авто есть в гараже султана Брунея.

Кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Фото: Rolls-Royce

После Phantom VI в истории модели наступила пауза, однако в 2003 году флагманскую модель решили возродить. Новый Rolls-Royce Phantom поразил монументальным стилем и мощным 453-сильным V12. Кроме седана, представили купе и кабриолет.

Современный Rolls-Royce Phantom VIII Фото: Rolls-Royce

С 2017 года производится восьмое поколение Rolls-Royce Phantom. Это самый роскошный и дорогой седан на рынке, который сочетает классический дизайн с современными технологиями вроде пневмоподвески, управляемых задних колес и систем безопасности.

Кстати, в этом году свой юбилей отмечает и самая известная модель Audi.

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