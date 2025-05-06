Втілення розкоші: Rolls-Royce Phantom святкує 100-річчя (фото)

Rolls-Royce Phantom відзначає 100-річний ювілей. Одне із найрозкішніших авто усіх часів возило королів, мільйонерів та зірок шоу-бізнесу.

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Rolls-Royce Phantom I дебютував у 1925 році Фото: RM Sotheby's

Історія Rolls-Royce Phantom бере початок у першій половині 1920-х. Британська компанія почала створювати наступника Rolls-Royce Silver Ghost, який вважався одним із кращих автомобілів свого часу. Нова модель мала бути як мінімум не гіршою.

Rolls-Royce Phantom I зазвичай отримував ексклюзивні кузови Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Ghost отримав свою назву (вона перекладається як "Срібний привид") завдяки надзвичайно тихому і плавному двигуну. Для нової моделі розробили сучаснішу 7,7-літрову рядну шістку, яка була майже безшумною.

Rolls-Royce Phantom II 1929 року Фото: RM Sotheby's

Потужність мотора не розкривали, а називали її "достатньою", хоча насправді вона складала 108 к. с. Максимальна швидкість авто сягнула 140 км/год. Rolls-Royce отримав гальма на всіх колесах, що на той час було рідкістю. Салон оздоблювали шкірою та деревом.

Rolls-Royce Phantom II індійського магараджі Фото: The Daily Guardian

Дебют моделі, яку назвали Rolls-Royce Phantom, відбувся навесні 1925 року. Традиційно покупцям пропонували шасі з двигуном (його пропонували в трьох варіантах довжини), а ті обирали для авто ексклюзивний кузов від виробника або спеціалізованого ательє. Ось чому знайти два однакові Phantom дуже важко. Серед власників Rolls-Royce Phantom були індійські магараджі, зіркові актриси Мері Пікфорд та Грета Гарбо.

Rolls-Royce Phantom II Continental із кузовом від ательє Figoni et Falaschi Фото: GOODING&COMPANY

Цікаво, що перший Rolls-Royce Phantom виробляли не лише у Великій Британії, а й у США, оскільки в Америці модель користувалася попитом. Усього за 6 років по обидва боки океану виготовили приблизно 3500 авто.

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Презентація Rolls-Royce Phantom II припала на невдалий час – у 1929 році якраз почалася Велика депресія і попит на модель знизився. До 1935 року вдалося продати лише 1680 авто.

Rolls-Royce Phantom III із фільму "Голдфінгер" про пригоди Джеймса Бонда Фото: Rolls-Royce

Phantom II зберіг платформу та двигун попередника (певний час дві моделі випускали паралельно), проте став потужнішим – 120 к. с. З’явилася полегшена алюмінієва версія Continental, здатна розвинути 160 км/год.

Деякі Rolls-Royce Phantom III отримали кузови з авангардним дизайном Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom III 1936 року став останньою моделлю марки, розробленою під керівництвом її засновника сера Генрі Ройса. Авто отримало новий 7,3-літровий V12, який не став потужнішим (120 к. с.), проте був тихішим і працював більш плавно. Монета, поставлена на ребро на двигун, не падала.

Rolls-Royce Phantom III фельдмаршала Бернарда Монтгомері Фото: Rolls-Royce

Випустили лише 727 Rolls-Royce Phantom III. Саме таке авто використовували на коронації Єлизавети ІІ. Крім того, варто відзначити особливе авто британського фельдмаршала Бернарда Монтгомері: його кузов від авіаційної компанії De Havilland вирізняється оберненим нахилом лобового скла. А ще саме цю модель обрали для лиходія із фільму "Голдфінгер" про пригоди Джеймса Бонда.

Rolls-Royce Phantom IV британської королівської родини Фото: Rolls-Royce

Під час Другої світової війни Rolls-Royce не виробляв автомобілі й випускав двигуни для танків та літаків, тому новий Phantom IV з’явився лише в 1950 році. Виготовили тільки 18 таких авто із 5,7-літровою рядною вісімкою на 164 к. с. Вони опинилися в гаражах британської королівської родини, короля Іраку Фейсала ІІ, шаха Ірану Мохаммеда Реза Пахлаві та інших світових лідерів.

Психоделічний Rolls-Royce Phantom V Джона Леннона Фото: Wikipedia

Rolls-Royce Phantom V 1959 року став більш масовим (518 авто), проте вже був не самостійною моделлю, а подовженим варіантом седана Silver Cloud. Шестиметровий лімузин оснастили 6,2-літровим 220-сильним V8 та 4-ступінчастим автоматом, також з’явилися кондиціонер і підсилювач керма.

Rolls-Royce Phantom VI султана брунею

Rolls-Royce Phantom V став популярним серед знаменитостей. Його придбали не лише глави держав на кшталт Йосипа Броз Тіто чи Ніколае Чаушеску, але й Елтон Джон та Елвіс Преслі. А Джон Леннон розфарбував свій Rolls-Royce у стилістиці хіпі.

Відроджений Rolls-Royce Phantom 2003 року Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom VI 1968 року був оновленою версією попередника із роздільним клімат-контролем та 6,75-літровою вісімкою. Його випускали до 1990 року, проте зібрали лише 374 авто. Між іншим, саме цей лімузин використовували під час весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також на коронації Чарльза ІІІ. Крім того, таке авто є в гаражі султана Брунею.

Кабріолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Фото: Rolls-Royce

Після Phantom VI в історії моделі настала пауза, проте в 2003 році флагманську модель вирішили відродити. Новий Rolls-Royce Phantom вразив монументальним стилем та потужним 453-сильним V12. Окрім седана, представили купе та кабріолет.

Сучасний Rolls-Royce Phantom VIII Фото: Rolls-Royce

Із 2017 року виготовляють восьме покоління Rolls-Royce Phantom. Це найрозкішніший і найдорожчий седан на ринку, який поєднує класичний дизайн із сучасними технологіями на кшталт пневмопідвіски, керованих задніх коліс та систем безпеки.

До речі, цьогоріч свій ювілей відзначає і найвідоміша модель Audi.

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