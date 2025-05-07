820 сил і двері як у Rolls-Royce: представлено розкішний кабріолет "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class отримав нову розкішну модифікацію Speranza Cabrio. «Гелендваген» перетворили на надпотужний розкішний кабріолет.

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Про незвичний Mercedes G-Class розповіли на сайті ательє Mansory.

Позашляховик отримав складний дах Фото: Mansory

Саме ця компанія виконала екстравагантний тюнінг "Гелендвагена". Позашляховику зрізали дах та встановили складний м’який верх із електроприводом. Задні двері тепер відкриваються проти руху – як у Rolls-Royce Phantom.

Потужність двигуна зросла до 820 сил Фото: Mansory

Також замінили решітку радіатора і розширили боковини, а на лобовому склі встановили додаткову оптику. Крім того, "Гелендваген" отримав усі традиційні тюнінг-аксесуари від Mansory – карбонові капот, бампери, обвіс та розширювачі арок. Зявилися і ковані 24-дюймові диски FC.5.

Салон Mercedes G-Class Mansory оздобили біло-червоною шкірою та карбоном. Ззаду тепер встановлені окремі крісла, розділені консоллю.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: Mansory

Тюнінг "Гелендвагена" покращив і характеристики двигуна: віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 820 к. с. та 1150 Н∙м. Встановлено і новий спортивний вихлоп.

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У стилі 80-х: представлено нестандартний лімітований "Гелендваген" за $200 000 (фото)

Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Середня витрата пального складає 15,1 л/100 км.

Ззаду встановлені окремі сидіння Фото: Mansory

Новий Mansory Speranza Cabrio презентують на виставці Top Marques у Монако. Кабріолет "Гелендваген" випустять лімітованою серією.

До речі, нещодавно Brabus показав надпотужний "Гелендваген" для серйозного бездоріжжя.

Також Фокус розповідав про золотий Rolls-Royce від Mansory.