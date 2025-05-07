820 сил і двері як у Rolls-Royce: представлено розкішний кабріолет "Гелендваген" (фото)
Mercedes G-Class отримав нову розкішну модифікацію Speranza Cabrio. «Гелендваген» перетворили на надпотужний розкішний кабріолет.
Про незвичний Mercedes G-Class розповіли на сайті ательє Mansory.
Саме ця компанія виконала екстравагантний тюнінг "Гелендвагена". Позашляховику зрізали дах та встановили складний м’який верх із електроприводом. Задні двері тепер відкриваються проти руху – як у Rolls-Royce Phantom.
Також замінили решітку радіатора і розширили боковини, а на лобовому склі встановили додаткову оптику. Крім того, "Гелендваген" отримав усі традиційні тюнінг-аксесуари від Mansory – карбонові капот, бампери, обвіс та розширювачі арок. Зявилися і ковані 24-дюймові диски FC.5.
Салон Mercedes G-Class Mansory оздобили біло-червоною шкірою та карбоном. Ззаду тепер встановлені окремі крісла, розділені консоллю.
Тюнінг "Гелендвагена" покращив і характеристики двигуна: віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 820 к. с. та 1150 Н∙м. Встановлено і новий спортивний вихлоп.Важливо
Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Середня витрата пального складає 15,1 л/100 км.
Новий Mansory Speranza Cabrio презентують на виставці Top Marques у Монако. Кабріолет "Гелендваген" випустять лімітованою серією.
До речі, нещодавно Brabus показав надпотужний "Гелендваген" для серйозного бездоріжжя.
Також Фокус розповідав про золотий Rolls-Royce від Mansory.