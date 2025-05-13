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Авто

Легенда 90-х: в Киеве показали первый японский суперкар (фото)

Acura NSX, Honda NSX, суперкар Honda
Фото: Topcars UA | Honda/Acura NSX называли японским Ferrari

В Киеве засветилась знаменитая Acura NSX первого поколения. Легендарный суперкар 90-х — настоящий раритет в Украине.

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Фото Acura NSX с фестиваля Kyiv Car Fest опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Honda NSX, суперкар Honda Fullscreen
Авто разрабатывали при участии Айртона Сенны
Фото: Topcars UA

Honda NSX — единственный суперкар марки и первая подобная модель из Японии, которая в Северной Америке продавалась под брендом Acura. Всего с 1990 по 2005 год изготовлено 18 896 таких купе.

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В разработке Honda/Acura NSX участвовал трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна. Среднемоторный суперкар не был самым мощным или быстрым авто своего времени, однако отличался образцовой управляемостью. Авто называли японским Ferrari.

суперкар Acura NSX, Honda NSX, суперкар Honda Fullscreen
Модель первой серии отличается выдвижными фарами
Фото: Topcars UA

К тому же, суперкар Honda постарались сделать практичным и приспособленным к ежедневному использованию. Авто относительно недорогое в содержании, а его комплектация включает кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сидений. За доплату предлагали 4-ступенчатый автомат и съемную крышу.

суперкар Honda NSX, суперкар Honda Fullscreen
Среднемоторное авто комплектовали высокообортистыми V6
Фото: Topcars UA

Эта Acura NSX первой серии (она отличается выдвижными фарами) в разные годы комплектовалась высокооборотистыми бензиновыми V6 объемом 3,0 л (270 л.с.) и 3,2 л (280 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 5,7-5,9 с, а максимальная скорость составляет 270-274 км/ч.

Между прочим, недавно в Киеве засветился первый электрический "Гелендваген" стоимостью более 8 миллионов гривен.

Также Фокус писал, что в столице заметили новейший японский внедорожник премиум-класса за $110 000.