Легенда 90-х: в Киеве показали первый японский суперкар (фото)

В Киеве засветилась знаменитая Acura NSX первого поколения. Легендарный суперкар 90-х — настоящий раритет в Украине.

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Фото Acura NSX с фестиваля Kyiv Car Fest опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто разрабатывали при участии Айртона Сенны Фото: Topcars UA

Honda NSX — единственный суперкар марки и первая подобная модель из Японии, которая в Северной Америке продавалась под брендом Acura. Всего с 1990 по 2005 год изготовлено 18 896 таких купе.

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В разработке Honda/Acura NSX участвовал трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна. Среднемоторный суперкар не был самым мощным или быстрым авто своего времени, однако отличался образцовой управляемостью. Авто называли японским Ferrari.

Модель первой серии отличается выдвижными фарами Фото: Topcars UA

К тому же, суперкар Honda постарались сделать практичным и приспособленным к ежедневному использованию. Авто относительно недорогое в содержании, а его комплектация включает кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сидений. За доплату предлагали 4-ступенчатый автомат и съемную крышу.

Среднемоторное авто комплектовали высокообортистыми V6 Фото: Topcars UA

Эта Acura NSX первой серии (она отличается выдвижными фарами) в разные годы комплектовалась высокооборотистыми бензиновыми V6 объемом 3,0 л (270 л.с.) и 3,2 л (280 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 5,7-5,9 с, а максимальная скорость составляет 270-274 км/ч.

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