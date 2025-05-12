В Украине появился новейший японский внедорожник премиум-класса за $110 000 (фото)

В Киеве заметили новый Infiniti QX80 2024 года. Большой премиальный внедорожник имеет роскошный салон и мощный 450-сильный турбомотор.

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Фотографии Infiniti QX80 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожник Infiniti QX третьего поколения пока не представлен в Украине — пока еще продается его предшественник. Этот автомобиль привезли неофициально.

Внедорожник оснащен 450-сильной турбошестерней Фото: Topcars UA

Новый Infiniti QX80 сохранил знакомый силуэт, однако его дизайн стал более элегантным — с плавными формами кузова, тоненькими фарами и широкой решеткой радиатора.

5,3-метровое авто предлагают в версиях на 7 и 8 мест. Его салон отделан кожей и деревом, а на передней панели теперь установили два 14,3-дюймовых дисплея и отдельный тачскрин для управления климат-контролем.

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Конкретно этот Infiniti QX80 в топовом исполнении Autograph (стоимостью $110 000) включает камеры кругового обзора, 1200-ваттную акустику Klipsch, вентиляцию передних сидений, электропривод и подогрев всех кресел.

На передней панели Infiniti QX80 установили три дисплея Фото: Infiniti

Новый Infiniti QX80 оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо на 450 л.с. и 9-ступенчатым автоматом. Внедорожник способен буксировать 3,8-тонный прицеп. Авто получило полный привод с понижающей передачей и пневмоподвеску.

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