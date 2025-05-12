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Авто

В Україні з'явився новітній японський позашляховик преміумкласу за $110 000 (фото)

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Фото: Topcars UA | Новий Infiniti QX80 став виразнішим на вигляд

У Києві помітили новий Infiniti QX80 2024 року. Великий преміальний позашляховик має розкішний салон та потужний 450-сильний турбомотор.

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Світлини Infiniti QX80 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Позашляховик Infiniti QX третього покоління поки не представлений в Україні — наразі ще продається його попередник. Цей автомобіль привезли неофіційно.

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Позашляховик оснащений 450-сильною турбошісткою
Фото: Topcars UA

Новий Infiniti QX80 зберіг знайомий силует, проте його дизайн став елегантнішим – із плавними формами кузова, тоненькими фарами та широку решітку радіатора.

5,3-метрове авто пропонують у версіях на 7 та 8 місць. Його салон оздоблено шкірою та деревом, а на передній панелі тепер встановили два 14,3-дюймових дисплеї і окремий тачскрін для керування клімат-контролем.

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Конкретно цей Infiniti QX80 у топовому виконанні Autograph (вартістю $110 000) включає камери кругового огляду, 1200-ваттну акустику Klipsch, вентиляцію передніх сидінь, електропривід та підігрів усіх крісел.

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На передній панелі Infiniti QX80 встановили три дисплеї
Фото: Infiniti

Новий Infiniti QX80 оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 450 к. с. та 9-ступінчастий автомат. Позашляховик здатен буксирувати 3,8-тонний причіп. Авто отримало повний привід зі знижувальною передачею та пневмопідвіску.

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