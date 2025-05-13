Легенда 90-х: у Києві показали перший японський суперкар (фото)
У Києві засвітилася знаменита Acura NSX першого покоління. Легендарний суперкар 90-х – справжній раритет в Україні.
Фото Acura NSX з фестивалю Kyiv Car Fest опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Honda NSX – єдиний суперкар марки та перша подібна модель з Японії, яку в Північній Америці продавали під брендом Acura. Усього з 1990 по 2005 рік виготовлено 18 896 таких купе.Важливо
У розробці Honda/Acura NSX брав участь триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна. Середньомоторний суперкар не був найпотужнішим чи найшвидшим авто свого часу, проте вирізнявся зразковою керованістю. Авто називали японським Ferrari.
До того ж, суперкар Honda постаралися зробити практичним та пристосованим до щоденного використання. Авто відносно недороге в утриманні, а його комплектація включає шкіряний салон, клімат-контроль, круїз-контроль та електропривід сидінь. За доплату пропонували 4-ступінчастий автомат та знімний дах.
Ця Acura NSX першої серії (вона вирізняється висувними фарами) в різні роки комплектувалася високооборотними бензиновими V6 об’ємом 3,0 л (270 к. с.) та 3,2 л (280 к. с.). Розгін до 100 км/год займає 5,7-5,9 с, а максимальна швидкість становить 270-274 км/год.
Між іншим, нещодавно в Києві засвітився перший електричний "Гелендваген" вартістю понад 8 мільйонів гривень.
Також Фокус писав, що в столиці помітили новітній японський позашляховик преміумкласу за $110 000.