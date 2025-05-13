Легенда 90-х: у Києві показали перший японський суперкар (фото)

У Києві засвітилася знаменита Acura NSX першого покоління. Легендарний суперкар 90-х – справжній раритет в Україні.

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Фото Acura NSX з фестивалю Kyiv Car Fest опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто розробляли за участі Айртона Сенни Фото: Topcars UA

Honda NSX – єдиний суперкар марки та перша подібна модель з Японії, яку в Північній Америці продавали під брендом Acura. Усього з 1990 по 2005 рік виготовлено 18 896 таких купе.

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У розробці Honda/Acura NSX брав участь триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна. Середньомоторний суперкар не був найпотужнішим чи найшвидшим авто свого часу, проте вирізнявся зразковою керованістю. Авто називали японським Ferrari.

Модель першої серії вирізняється висувними фарами Фото: Topcars UA

До того ж, суперкар Honda постаралися зробити практичним та пристосованим до щоденного використання. Авто відносно недороге в утриманні, а його комплектація включає шкіряний салон, клімат-контроль, круїз-контроль та електропривід сидінь. За доплату пропонували 4-ступінчастий автомат та знімний дах.

Середньомоторне авто комплектували високообортними V6 Фото: Topcars UA

Ця Acura NSX першої серії (вона вирізняється висувними фарами) в різні роки комплектувалася високооборотними бензиновими V6 об’ємом 3,0 л (270 к. с.) та 3,2 л (280 к. с.). Розгін до 100 км/год займає 5,7-5,9 с, а максимальна швидкість становить 270-274 км/год.

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