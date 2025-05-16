Звір на 1100 сил: у Києві засвітився потужний британський суперкар за 14 мільйонів (фото)

У Києві помітили тюнінговане купе McLaren 720S. Цей британський суперкар є одним із найпотужніших авто в Україні.

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Фото McLaren 720S опублікували на сторінці suishafter.png в Instagram.

Суперкар отримав обвіс та диски в стилі 80-х років Фото: instagram.com/suishafter.png

Стандартний суперкар McLaren 720S важко назвати повільним. Його 4,0-літровий V8 твін-турбо на 720 к. с. дозволяє стартувати до 100 км/год за 2,9 с і розвивати 340 км/год.

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Утім, це купе McLaren 720S 2019 року з Одеси вирішили зробити ще швидшим. Тюнінг Stage 2 підняв потужність двигуна суперкара до 1100 сил. В Україні надзвичайно мало автомобілів із подібними характеристиками.

Крім того, тюнінг McLaren 720S включає ефективніші карбоново-керамічні гальма, які забезпечують належне сповільнення. Яскравішою стала і зовнішність авто, адже воно отримало карбоновий обвіс від американського ательє RYFT та оригінальні колісні диски HRE Wheels 505M у стилі 80-х років.

Потужність двигуна McLaren 720S збільшили до 1100 сил Фото: instagram.com/suishafter.png

Зараз цей тюнінгований суперкар McLaren 720S виставили на продаж. Надпотужний британський автомобіль після ДТП і з пробігом 94 тис. км оцінили в 13,9 мільйона гривень.

До речі, нещодавно в Україні з'явився наступник цієї моделі — суперкар McLaren 750S.

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