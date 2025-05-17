В Украине появился уникальный "Гелендваген" с редким тюнингом (фото)
В Киеве заметили очень редкий Mercedes G-Class. "Гелендваген" получил яркий тюнинг от Urban Automotive с большим количеством карбона.
Фото Mercedes G-Class 2019 года опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Тюнинг "Гелендвагена" выполнили в британском ателье Urban Automotive. Основанная в 2013 году компания специализируется на доработке дизайна авто с использованием карбона — обычно предлагают до 40 компонентов из углеволокна.
В Urban Automotive обычно работают с внедорожниками. Mercedes G-Class получил карбоновые капот, обвес и спойлер. Также из углеволокна изготовили чехол для запаски и декор. Кроме того, установлены 23-дюймовые кованые диски, а на крыше появилась дополнительная оптика.Важно
Конкретно этот внедорожник — в заряженном варианте Mercedes-AMG G63. Тюнинг "Генлендвагена" от Urban Automotive не коснулся двигателя. Его 4,0-литровый V8 твин-турбо стандартно развивает 585 л. с. и 850 Н∙м.
С 9-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость "Гелендвагена" ограничена на отметке 240 км/ч.
Между прочим, недавно в Киеве заметили первый электрический "Гелендваген".
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