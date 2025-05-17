В Україні з'явився унікальний "Гелендваген" із рідкісним тюнінгом (фото)
У Києві помітили дуже рідкісний Mercedes G-Class. "Гелендваген" отримав яскравий тюнінг від Urban Automotive з великою кількістю карбону.
Фото Mercedes G-Class 2019 року опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Тюнінг "Гелендвагена" виконали в британському ательє Urban Automotive. Заснована у 2013 році компанія спеціалізується на доопрацюванні дизайну авто із використанням карбону – зазвичай пропонують до 40 компонентів із вуглеволокна.
В Urban Automotive зазвичай працюють із позашляховиками. Mercedes G-Class отримав карбонові капот, обвіс і спойлер. Також із вуглеволокна виготовили чохол для запаски та декор. Крім того, встановлені 23-дюймові ковані диски, а на даху з'явилася додаткова оптика.Важливо
Конкретно цей позашляховик – у зарядженому варіанті Mercedes-AMG G63. Тюнінг "Генлендвагена" від Urban Automotive не торкнувся двигуна. Його 4,0-літровий V8 твін-турбо стандартно розвиває 585 к. с. та 850 Н∙м.
Із 9-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість "Гелендвагена" обмежена на позначці 240 км/год.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили перший електричний "Гелендваген".
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