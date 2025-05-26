У Києві засвітився знаменитий британський позашляховик із рідкісним тюнінгом (фото)

У Києві помітили незвичний Land Rover Defender. Позашляховик вирізняється рідкісним тюнінгом від Kahn Design.

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Фото Land Rover Defender опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнінг-ательє Kahn Design, засноване в передмісті Лондона у 1998 році, вирізняється яскравими і екстравагантними проєктами. Його керівника Афзала Хана у Великій Британії називають королем кастомайзингу.

Авто оснащене 3,0-літровим турбодизелем Фото: Topcars UA

У Kahn Design давно виконують тюнінг Land Rover Defender нинішнього та попереднього поколінь і вже представили чимало цікавих версій позашляховика. Тюнінг-кіти виробляють невеликими партіями.

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Конкретно цей Land Rover Defender 2022 року отримав обвіс від Kahn Design, карбоновий капот із повітрозабірниками та спойлер на даху. Також привертають до себе увагу підніжки та додаткова оптика.

У Kahn Design також пропонують доопрацювати салон Land Rover Defender. Його можуть оздобити шкірою яскравих кольорів та карбоном, а на педалі встановити металічні накладки.

Позашляховик оснастили обвісом та карбоновим капотом Фото: Topcars UA

Цей Land Rover Defender оснащений 3,0-літровим турбодизелем. Ця рядна шістка доступна у модифікаціях потужністю 200, 250 та 300 сил. Усі варіанти отримали 8-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею.

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