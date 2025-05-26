У Києві засвітився знаменитий британський позашляховик із рідкісним тюнінгом (фото)
У Києві помітили незвичний Land Rover Defender. Позашляховик вирізняється рідкісним тюнінгом від Kahn Design.
Фото Land Rover Defender опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Тюнінг-ательє Kahn Design, засноване в передмісті Лондона у 1998 році, вирізняється яскравими і екстравагантними проєктами. Його керівника Афзала Хана у Великій Британії називають королем кастомайзингу.
У Kahn Design давно виконують тюнінг Land Rover Defender нинішнього та попереднього поколінь і вже представили чимало цікавих версій позашляховика. Тюнінг-кіти виробляють невеликими партіями.Важливо
Конкретно цей Land Rover Defender 2022 року отримав обвіс від Kahn Design, карбоновий капот із повітрозабірниками та спойлер на даху. Також привертають до себе увагу підніжки та додаткова оптика.
У Kahn Design також пропонують доопрацювати салон Land Rover Defender. Його можуть оздобити шкірою яскравих кольорів та карбоном, а на педалі встановити металічні накладки.
Цей Land Rover Defender оснащений 3,0-літровим турбодизелем. Ця рядна шістка доступна у модифікаціях потужністю 200, 250 та 300 сил. Усі варіанти отримали 8-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею.
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