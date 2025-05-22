В Киеве засветился новейший кроссовер Lamborghini с "дьявольской" мощностью (фото)

В Киеве сфотографировали новый Lamborghini Urus S. Это один из первых подобных кроссоверов в Украине.

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Фото Lamborghini Urus S опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Lamborghini Urus S — модернизированная версия спортивного кроссовера. Стоимость авто в Европе стартует примерно с 200 000 евро.

Мощность двигателя Lamborghini Urus S выросла до 666 сил Фото: Topcars UA

Узнать кроссовер Lamborghini Urus S можно по измененной решетке радиатора, бамперам и оптике. Также автомобиль получил новые 23-дюймовые диски, а за доплату доступна карбоновая крыша. Конкретно этот Lamborghini Urus S отличается черным матовым окрасом.

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Салон Lamborghini Urus S не изменился — предложили лишь новые варианты внутренней отделки. Зато доработали двигатель кроссовера.

Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до "дьявольских" 666 сил. Крутящий момент остался неизменным — 850 Н∙м. Также установили новый спортивный выхлоп.

Кроссовер получил 23-дюймовые диски Фото: Topcars UA

С 8-ступенчатой автоматической КПП новый Lamborghini Urus S способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, а до 200 км/ч — за 12,5 с. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Между прочим, недавно кроссовер Lamborghini Urus превратили в бронеавтомобиль с брутальным дизайном.

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