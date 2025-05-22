В Киеве засветился новейший кроссовер Lamborghini с "дьявольской" мощностью (фото)
В Киеве сфотографировали новый Lamborghini Urus S. Это один из первых подобных кроссоверов в Украине.
Фото Lamborghini Urus S опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Новый Lamborghini Urus S — модернизированная версия спортивного кроссовера. Стоимость авто в Европе стартует примерно с 200 000 евро.
Узнать кроссовер Lamborghini Urus S можно по измененной решетке радиатора, бамперам и оптике. Также автомобиль получил новые 23-дюймовые диски, а за доплату доступна карбоновая крыша. Конкретно этот Lamborghini Urus S отличается черным матовым окрасом.Важно
Салон Lamborghini Urus S не изменился — предложили лишь новые варианты внутренней отделки. Зато доработали двигатель кроссовера.
Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до "дьявольских" 666 сил. Крутящий момент остался неизменным — 850 Н∙м. Также установили новый спортивный выхлоп.
С 8-ступенчатой автоматической КПП новый Lamborghini Urus S способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, а до 200 км/ч — за 12,5 с. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.
Между прочим, недавно кроссовер Lamborghini Urus превратили в бронеавтомобиль с брутальным дизайном.
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