Самый быстрый "броневик": в США создали пуленепробиваемый кроссовер на базе Lamborghini (фото)

Опубликованы первые фото Rezvani Knight. Брутальный бронеавтомобиль создали на базе мощного 800-сильного кроссовера Lamborghini Urus.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто отличается брутальным рубленым дизайном

Rezvani Knight — новая модель от американского производителя эксклюзивных и бронированных внедорожников. Хотя она базируется на Lamborghini Urus, однако совсем не похожа на итальянский кроссовер внешне.

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Для Rezvani Knight создали совершенно новый кузов с рубленым дизайном в стиле самолета-невидимки F-117 Stealth. Авто оснастили тоненькой светодиодной оптикой и спойлером на крыше, а ручки его задних дверей спрятаны. Также привлекают к себе внимание 33-дюймовые внедорожные шины на 22-дюймовых стальных дисках.

Стоит отметить, что базовый кроссовер Rezvani Knight будет выпускаться без брони — она предусмотрена в более дорогой версии Dark Knight. В этом случае устанавливают бронекапсулу салона, пуленепробиваемые окна и шины, которые не боятся прокола.

В салоне установлены четыре отдельных кресла

Салон Lamborghini Urus почти не претерпел изменений. Внутри установили четыре отдельных кресла, а в отделке использованы кожа и карбон.

За основу взяли кроссовер Lamborghini Urus S, однако мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 666 до 800 сил. Отмечается, что новый Rezvani Dark Knight способен стартовать до сотни за 3 с, то есть станет самым быстрым в мире бронеавтомобилем.

Кроссовер оснащен 800-сильной гибридной установкой

Больше характеристик кроссовера рассекретят позже. А вот цена Rezvani Knight известна уже сейчас: стоимость переделки составляет 149 000 долларов, однако в эту сумму не включен донорский кроссовер Lamborghini Urus, который стоит более 200 000 долларов. Всего планируют изготовить 100 таких "броневиков".

Кстати, недавно Lamborghini Urus превратили в мощное 900-сильное купе.

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