Президентский электрокар: Эмманюэль Макрон пересел на необычное бронированное авто (видео)

Эмманюэль Макрон стал первым главой государства, который пересел на электромобиль. Новым авто президента Франции стал DS №8.

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Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Эмманюэль Макрон выбрал электромобиль DS №8 для торжеств ко Дню памяти и примирения 8 мая. Именно на этом авто президент Франции прибыл на парад в Париже, посвященный 80-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне. Кстати, это уже второй DS Макрона — ранее он использовал гибридный кроссовер DS7.

Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, который выбрал электрокар Фото: Stellantis

Presidential DS №8 (именно так назвали особую версию авто) существенно доработали. В частности, электромобиль бронировали и установили спецоборудование.

Электромобиль бронировали и установили спецоборудование Фото: Stellantis

Новый DS №8 окрасили в синий цвет, который является традиционным для авто президента Франции. Передняя часть получила подсветку в цветах французского флага. Также установили сдвижную крышу и держатели для флагов в крыльях.

Салон украсили кожей, алькантарой и соломой Фото: Stellantis

Салон DS №8 украсили кожей Nappa, алькантарой и дорогим текстилем. Передняя панель получила нестандартную отделку из плетеной соломы. Также установлена акустическая система от Focal.

DS №8 выпускают в версиях мощностью до 375 сил Фото: Stellantis

Характеристики DS №8 Presidential не раскрывают, однако известно, что серийная модель доступна в переднеприводных версиях мощностью 260 и 280 л.с., а также в полноприводном 375-сильном варианте. Запас хода электрокара составляет от 550 до 750 км.

Ранее Фокус рассказывал о новом электромобиле от Stellantis за $20 000 с запасом хода 600 км. Он может появиться в Украине.

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