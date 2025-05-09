Президентський електрокар: Емманюель Макрон пересів на незвичне броньоване авто (відео)

Емманюель Макрон став першим главою держави, який пересів на електромобіль. Новим авто президента Франції став DS №8.

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Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Емманюель Макрон обрав електромобіль DS №8 для урочистостей до Дня пам’яті та примирення 8 травня. Саме на цьому авто президент Франції прибув на парад у Парижі, присвячений 80-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До речі, це вже другий DS Макрона — раніше він використовував гібридний кросовер DS7.

Емманюель Макрон став першим світовим лідером, який обрав електрокар Фото: Stellantis

Presidential DS №8 (саме так назвали особливу версію авто) суттєво доопрацювали. Зокрема, електромобіль бронювали та встановили спецобладнання.

Електромобіль бронювали та встановили спецобладнання Фото: Stellantis

Новий DS №8 пофарбували у синій колір, який є традиційним для авто президента Франції. Передня частина отримала підсвічування в кольорах французького прапора. Також встановили зсувний дах і тримачі для прапорів у крилах.

Салон оздобили шкірою, алькантарою та соломою Фото: Stellantis

Салон DS №8 оздобили шкірою Nappa, алькантарою та дорогим текстилем. Передня панель отримала нестандартне оздоблення із плетеної соломи. Також встановлено акустичну систему від Focal.

DS №8 випускають у версіях потужністю до 375 сил Фото: Stellantis

Характеристики DS №8 Presidential не розкривають, проте відомо, що серійна модель доступна у передньопривідніх версіях потужністю 260 і 280 к. с., а також у повнопривідному 375-сильному варіанті. Запас ходу електрокара складає від 550 до 750 км.

Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль від Stellantis за $20 000 із запасом ходу 600 км. Він може з'явитися в Україні.

Також ми писали про доступний електрокросовер Citroen за 9600 євро.