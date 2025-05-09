Президентський електрокар: Емманюель Макрон пересів на незвичне броньоване авто (відео)
Емманюель Макрон став першим главою держави, який пересів на електромобіль. Новим авто президента Франції став DS №8.
Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Емманюель Макрон обрав електромобіль DS №8 для урочистостей до Дня пам’яті та примирення 8 травня. Саме на цьому авто президент Франції прибув на парад у Парижі, присвячений 80-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До речі, це вже другий DS Макрона — раніше він використовував гібридний кросовер DS7.
Presidential DS №8 (саме так назвали особливу версію авто) суттєво доопрацювали. Зокрема, електромобіль бронювали та встановили спецобладнання.
Новий DS №8 пофарбували у синій колір, який є традиційним для авто президента Франції. Передня частина отримала підсвічування в кольорах французького прапора. Також встановили зсувний дах і тримачі для прапорів у крилах.
Салон DS №8 оздобили шкірою Nappa, алькантарою та дорогим текстилем. Передня панель отримала нестандартне оздоблення із плетеної соломи. Також встановлено акустичну систему від Focal.
Характеристики DS №8 Presidential не розкривають, проте відомо, що серійна модель доступна у передньопривідніх версіях потужністю 260 і 280 к. с., а також у повнопривідному 375-сильному варіанті. Запас ходу електрокара складає від 550 до 750 км.
Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль від Stellantis за $20 000 із запасом ходу 600 км. Він може з'явитися в Україні.
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