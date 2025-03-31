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Авто

900 сил и максималка 323 км/ч: представлено яркое внедорожное купе Lamborghini (фото)

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Фото: Mansory | Lamborghini Urus превратили в купе

Кроссовер Lamborghini Urus получил сверхмощную версию в кузове купе. Ее создали в знаменитом тюнинг-ателье Mansory.

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Об экстравагантном авто рассказали на странице немецкой компании в Instagram.

Проект назвали Mansory Venatus Coupe EVO C и это уже его второе "издание", созданное на базе обновленного Lamborghini Urus. Выпустят всего 8 таких купе-кроссоверов стоимостью более $500 000.

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Сзади установили антикрыло
Фото: Mansory

Тюнинг Lamborghini Urus получился довольно основательным. Кроссовер лишился задних дверей, а передние — удлинили на 20 см. Таким образом он превратился во внедорожное купе.

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К тому же, кроссовер Lamborghini Urus получил все традиционные аксессуары от Mansory — более агрессивные бамперы, карбоновый обвес, выпуклый капот, антикрыло. Крылья расширили и установили 24-дюймовые кованые диски.

Lamborghini Urus, Lamborghini Urus Mansory, кроссовер Lamborghini, тюнинг Lamborghini Urus, Mansory Venatus Fullscreen
Салон отделывают кожей ярких цветов и карбоном
Фото: Mansory

Салон Lamborghini Urus получился не менее экстравагантным. Его отделали кожей и карбоном, причем доступны яркие цвета. Сзади установили два отдельных кресла.

Mansory Venatus Coupe EVO C, Lamborghini Urus, Lamborghini Urus Mansory, кроссовер Lamborghini, тюнинг Lamborghini Urus, Mansory Venatus Fullscreen
Мощность двигателя возросла до 900 сил
Фото: Mansory

Тюнинг Lamborghini Urus существенно улучшил его характеристики. Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 900 л. с. и 1100 Нм. Результат — 2,9 с до 100 км/ч и максимальные 323 км/ч, то есть это один из самых быстрых в мире кроссоверов. Средний расход топлива — 14,9 л/100 км.

Между прочим, недавно тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus попал в ДТП в Киеве.

Также Фокус писал о Lamborghini за миллион долларов, который простоял 25 лет в гараже.