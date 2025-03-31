900 сил і максималка 323 км/год: представлено яскраве позашляхове купе Lamborghini (фото)

Кросовер Lamborghini Urus отримав надпотужну версію в кузові купе. Її створили в знаменитому тюнінг-ательє Mansory.

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Проєкт назвали Mansory Venatus Coupe EVO C і це вже його друге "видання", створене на базі оновленого Lamborghini Urus. Випустять лише 8 таких купе-кросоверів вартістю понад $500 000.

Ззаду встановили антикрило Фото: Mansory

Тюнінг Lamborghini Urus вийшов доволі ґрунтовним. Кросовер позбувся задніх дверей, а передні – подовжили на 20 см. Таким чином він перетворився на позашляхове купе.

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До того ж, кросовер Lamborghini Urus отримав усі традиційні аксесуари від Mansory – агресивніші бампери, карбоновий обвіс, випуклий капот, антикрило. Крила розширили та встановили 24-дюймові ковані диски.

Салон оздоблюють шкірою яскравих кольорів і карбоном Фото: Mansory

Салон Lamborghini Urus вийшов не менш екстравагантним. Його оздобили шкірою та карбоном, причому доступні яскраві кольори. Ззаду встановили два окремих крісла.

Потужність двигуна зросла до 900 сил Фото: Mansory

Тюнінг Lamborghini Urus суттєво покращив його характеристики. Віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 900 к. с. і 1100 Нм. Результат – 2,9 с до 100 км/год і максимальні 323 км/год, тобто це один із найшвидших у світі кросоверів. Середня витрата пального – 14,9 л/100 км.

Між іншим, нещодавно тюнінгований кросовер Lamborghini Urus потрапив у ДТП в Києві.

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