900 сил і максималка 323 км/год: представлено яскраве позашляхове купе Lamborghini (фото)
Кросовер Lamborghini Urus отримав надпотужну версію в кузові купе. Її створили в знаменитому тюнінг-ательє Mansory.
Про екстравагантне авто розповіли на сторінці німецької компанії в Instagram.
Проєкт назвали Mansory Venatus Coupe EVO C і це вже його друге "видання", створене на базі оновленого Lamborghini Urus. Випустять лише 8 таких купе-кросоверів вартістю понад $500 000.
Тюнінг Lamborghini Urus вийшов доволі ґрунтовним. Кросовер позбувся задніх дверей, а передні – подовжили на 20 см. Таким чином він перетворився на позашляхове купе.Важливо
До того ж, кросовер Lamborghini Urus отримав усі традиційні аксесуари від Mansory – агресивніші бампери, карбоновий обвіс, випуклий капот, антикрило. Крила розширили та встановили 24-дюймові ковані диски.
Салон Lamborghini Urus вийшов не менш екстравагантним. Його оздобили шкірою та карбоном, причому доступні яскраві кольори. Ззаду встановили два окремих крісла.
Тюнінг Lamborghini Urus суттєво покращив його характеристики. Віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 900 к. с. і 1100 Нм. Результат – 2,9 с до 100 км/год і максимальні 323 км/год, тобто це один із найшвидших у світі кросоверів. Середня витрата пального – 14,9 л/100 км.
Між іншим, нещодавно тюнінгований кросовер Lamborghini Urus потрапив у ДТП в Києві.
Також Фокус писав про Lamborghini за мільйон доларів, який простояв 25 років у гаражі.