Найшвидший "броньовик": у США створили куленепробивний кросовер на базі Lamborghini (фото)

Опубліковано перші фото Rezvani Knight. Брутальний бронеавтомобіль створили на базі потужного 800-сильного кросовера Lamborghini Urus.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто вирізняється брутальним рубаним дизайном

Rezvani Knight – нова модель від американського виробника ексклюзивних та броньованих позашляховиків. Хоча вона базується на Lamborghini Urus, проте зовсім не схожа на італійський кросовер зовні.

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Для Rezvani Knight створили абсолютно новий кузов з рубаним дизайном у стилі літака-невидимки F-117 Stealth. Авто оснастили тоненькою світлодіодною оптикою та спойлером на даху, а ручки його задніх дверей сховані. Також привертають до себе увагу 33-дюймові позашляхові шини на 22-дюймових сталевих дисках.

Варто відзначити, що базовий кросовер Rezvani Knight випускатимуть без броні – вона передбачена в дорожчій версії Dark Knight. У цьому випадку встановлюють бронекапсулу салону, куленепробивні вікна та шини, які не бояться проколу.

У салоні встановлено чотири окремі крісла

Салон Lamborghini Urus майже не зазнав змін. Усередині встановили чотири окремі крісла, а в оздобленні використані шкіра та карбон.

За основу взяли кросовер Lamborghini Urus S, проте потужність його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили з 666 до 800 сил. Зазначається, що новий Rezvani Dark Knight здатен стартувати до сотні за 3 с, тобто стане найшвидшим у світі бронеавтомобілем.

Кросовер оснащений 800-сильною гібридною установкою

Більше характеристик кросовера розсекретять пізніше. А от ціна Rezvani Knight відома вже зараз: вартість переробки становить 149 000 доларів, проте в цю суму не включений донорський кросовер Lamborghini Urus, який коштує понад 200 000 доларів. Усього планують виготовити 100 таких "броньовиків".

До речі, нещодавно Lamborghini Urus перетворили на потужне 900-сильне купе.

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