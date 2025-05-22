У Києві засвітився новітній кросовер Lamborghini з "диявольською" потужністю (фото)

У Києві сфотографували новий Lamborghini Urus S. Це один із перших подібних кросоверів в Україні.

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Фото Lamborghini Urus S опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Lamborghini Urus S — модернізована версія спортивного кросовера. Вартість авто в Європі стартує приблизно з 200 000 євро.

Потужність двигуна Lamborghini Urus S зросла до 666 сил Фото: Topcars UA

Пізнати кросовер Lamborghini Urus S можна за зміненими решіткою радіатора, бамперами та оптикою. Також автомобіль отримав нові 23-дюймові диски, а за доплату доступний карбоновий дах. Конкретно цей Lamborghini Urus S вирізняється чорним матовим забарвленням.

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Салон Lamborghini Urus S не змінився – запропонували лише нові варіанти внутрішнього оздоблення. Зате доопрацювали двигун кросовера.

Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до "диявольських" 666 сил. Крутний момент залишився незмінним – 850 Н∙м. Також встановили новий спортивний вихлоп.

Кросовер отримав 23-дюймові диски Фото: Topcars UA

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП новий Lamborghini Urus S здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с, а до 200 км/год – за 12,5 с. Максимальна швидкість становить 305 км/год.

Між іншим, нещодавно кросовер Lamborghini Urus перетворили на бронеавтомобіль із брутальним дизайном.

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