Их изготовили только 370: в Украине появился очень редкий спорткар BMW 2000-х (фото)

Во Львове сфотографировали заряженный кабриолет BMW Z4 Alpina. Спортивное авто является раритетом не только в Украине.

Related video

Фото BMW опубликовали на странице lviv._top._cars в Instagram.

Сзади установили спойлер Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Немецкое тюнинг-ателье Alpina с 70-х годов славится заряженными BMW. Свою версию спорткара BMW Z4 первого поколения оно производило с 2003 по 2005 год и всего собрало всего 370 этих автомобилей. Модель назвали Alpina Roadster S.

За основу взяли кабриолет BMW Z4 3,0i. Объем его рядной шестерки увеличили до 3,3 л, что подняло мощность с 218 до 300 л. с., а крутящий момент — с 270 до 362 Н∙м. До появления BMW Z4 M Roadster это была самая мощная версия модели.

Спорткар оснащен 300-сильной шестеркой Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 265 км/ч. Кроме того, BMW тюнинг Z4 включал доработку ходовой.

Важно

В Киеве заметили новейший семейный спорткар BMW с редким тюнингом (фото)

Отличить Alpina Roadster S от BMW Z4 можно по измененным бамперам, заднему спойлеру и фирменным колесным дискам диаметром 19 дюймов.

В салоне установили спортивный руль Фото: Alpina

Салон BMW Z4 Alpina отделан дорогой кожей Lavalina. Внутри установили спортивные сиденья и руль.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили еще более редкий BMW Alpina B8 — универсал с двигателем V8, выпущенный тиражом в 27 единиц.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили новейший британский спорткар с двигателем Mercedes.