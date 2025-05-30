В Киеве заметили новейший британский спорткар с двигателем Mercedes (фото)

В Киеве засветилось британское купе Lotus Emira 2024. Это один из первых спорткаров этой модели в Украине.

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Фото Lotus Emira опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто оснащено 360-сильным турбомотором Mercedes-AMG Фото: Topcars UA

Спорткар Lotus Emira производится с 2022 года. 4,4-метровое купе заменило сразу три модели — Lotus Elise, Exige и Evora. Основным соперником авто является Porsche Cayman.

Новый Lotus Emira отличается стремительным дизайном с аркообразной крышей, рельефными боковинами и заостренной "кормой". Спорткар весит 1405 кг.

Спортивные кресла разделены высокой консолью Фото: Lotus

В салоне Lotus Emira установлены два экрана на передней панели. Спортивные кресла разделены высокой консолью. Купе оснащено климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, электроприводом сидений и камерой. К тому же, авто имеет два багажника — объемом 151 и 208 л.

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Конкретно этот спорткар Lotus Emira в исполнении First Edition оснащен 2,0-литровой турбочетверкой Mercedes-AMG, которая развивает 365 л. с. и 430 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.

Фото: Topcars UA

Также купе Lotus Emira предлагается с 3,5-литровым V6 от Toyota Camry: его дополнили компрессором, что увеличило мощность до 400 л. с.

Между прочим, недавно знаменитый спорткар Lotus возродили в нестандартном формате.

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