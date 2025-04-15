Культовый британский спорткар 90-х возвращается на рынок в необычном формате (фото)

Lotus Elise первого поколения вернут в производство. Знаменитую спортивную модель превратили в оригинальный кроссовер.

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Вернуть на рынок Lotus Elise решил фотограф Джордж Уильямс из Великобритании. Он создал стартап Get Lost (потеряться, исчезнуть), а авто назвали Project Safari.

Спорткару увеличили клиренс и установили внедорожные шины

Спортивный Lotus Elise S1 получил большие внедорожные шины с расширителями арок, а его клиренс увеличили на 100 мм. Кроме того, появились дополнительные фары и вся оптика стала светодиодной. Добавили воздухозаборник на крыше и нишу для запасного колеса, а сзади установили более крупный заостренный спойлер.

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В салоне Lotus Elise установили новые спортивные сиденья. В отделке использовали кожу и твид.

Для Lotus Elise Project Safari готовят полностью новый силовой агрегат, однако его подробности пока держат в секрете. Известно лишь, что двигатель будет бензиновым.

Сиденья обшили кожей и твидом

Кроме того, кроссовер Lotus Elise получил самоблокирующийся дифференциал, новую усиленную подвеску и гидравлический "ручник". Днище прикрыли металлической защитой.

Новый Lotus Elise Project Safari планируют изготавливать небольшими партиями на заказ. Производство стартует до конца года.

Кстати, недавно в производство вернули и первый роскошный внедорожник.

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