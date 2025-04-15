Культовий британський спорткар 90-х повертається на ринок у незвичному форматі (фото)

Lotus Elise першого покоління повернуть у виробництво. Знамениту спортивну модель перетворили на оригінальний кросовер.

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Повернути на ринок Lotus Elise вирішив фотограф Джордж Вільямс із Великої Британії. Він створив стартап Get Lost (загубитися, зникнути), а авто назвали Project Safari.

Спорткару збільшили кліренс та встановили позашляхові шини

Спортивний Lotus Elise S1 отримав великі позашляхові шини із розширювачами арок, а його кліренс збільшили на 100 мм. Крім того, з’явилися додаткові фари і вся оптика стала світлодіодною. Додали повітрозабірник на даху та нішу для запасного колеса, а ззаду встановили більший загострений спойлер.

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У салоні Lotus Elise встановили нові спортивні сидіння. В оздобленні використали шкіру та твід.

Для Lotus Elise Project Safari готують повністю новий силовий агрегат, проте його подробиці поки тримають у секреті. Відомо лише, що двигун буде бензиновим.

Сидіння обшили шкірою і твідом

Крім того, кросовер Lotus Elise отримав самоблокувальний диференціал, нову посилену підвіску та гідравлічний "ручник". Днище прикрили металевим захистом.

Новий Lotus Elise Project Safari планують виготовляти невеликими партіями на замовлення. Виробництво стартує до кінця року.

До речі, нещодавно у виробництво повернули і перший розкішний позашляховик.

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