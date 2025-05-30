У Києві помітили новітній британський спорткар із двигуном Mercedes (фото)

У Києві засвітилося британське купе Lotus Emira 2024. Це один із перших спорткарів цієї моделі в Україні.

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Фото Lotus Emira опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто оснащене 360-сильним турбомотором Mercedes-AMG Фото: Topcars UA

Спорткар Lotus Emira виробляють із 2022 року. 4,4-метрове купе замінило одразу три моделі – Lotus Elise, Exige та Evora. Основним суперником авто є Porsche Cayman.

Новий Lotus Emira вирізняється стрімким дизайном із аркоподібним дахом, рельєфними боковинами та загостреною "кормою". Спорткар важить 1405 кг.

Спортивні крісла розділені високою консоллю Фото: Lotus

У салоні Lotus Emira встановлено два екрани на передній панелі. Спортивні крісла розділені високою консоллю. Купе оснащене клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, електроприводом сидінь та камерою. До того ж, авто має два багажники – об’ємом 151 та 208 л.

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Конкретно цей спорткар Lotus Emira у виконанні First Edition оснащений 2,0-літровою турбочетвіркою Mercedes-AMG, яка розвиває 365 к. с. та 430 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

Фото: Topcars UA

Також купе Lotus Emira пропонують із 3,5-літровим V6 від Toyota Camry: його доповнили компресором, що збільшило потужність до 400 к. с.

Між іншим, нещодавно знаменитий спорткар Lotus відродили в нестандартному форматі.

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