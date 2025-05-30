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Авто

У Києві помітили новітній британський спорткар із двигуном Mercedes (фото)

Lotus Emira, новий Lotus Emira, спорткар Lotus
Фото: Topcars UA | Lotus Emira — обтічне двомісне спорткупе

У Києві засвітилося британське купе Lotus Emira 2024. Це один із перших спорткарів цієї моделі в Україні.

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Фото Lotus Emira опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Emira 2024, новий Lotus Emira, спорткар Lotus Fullscreen
Авто оснащене 360-сильним турбомотором Mercedes-AMG
Фото: Topcars UA

Спорткар Lotus Emira виробляють із 2022 року. 4,4-метрове купе замінило одразу три моделі – Lotus Elise, Exige та Evora. Основним суперником авто є Porsche Cayman.

Новий Lotus Emira вирізняється стрімким дизайном із аркоподібним дахом, рельєфними боковинами та загостреною "кормою". Спорткар важить 1405 кг.

Салон Lotus Emira, новий Lotus Emira, спорткар Lotus Fullscreen
Спортивні крісла розділені високою консоллю
Фото: Lotus

У салоні Lotus Emira встановлено два екрани на передній панелі. Спортивні крісла розділені високою консоллю. Купе оснащене клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, електроприводом сидінь та камерою. До того ж, авто має два багажники – об’ємом 151 та 208 л.

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Конкретно цей спорткар Lotus Emira у виконанні First Edition оснащений 2,0-літровою турбочетвіркою Mercedes-AMG, яка розвиває 365 к. с. та 430 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

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Фото: Topcars UA

Також купе Lotus Emira пропонують із 3,5-літровим V6 від Toyota Camry: його доповнили компресором, що збільшило потужність до 400 к. с.

Між іншим, нещодавно знаменитий спорткар Lotus відродили в нестандартному форматі.

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