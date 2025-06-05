У Києві помітили надпотужний кросовер Lamborghini із рідкісним тюнінгом (фото)
У Києві сфотографували кросовер Lamborghini Urus. Спортивне авто вирізняється рідкісним тюнінгом.
Фото Lamborghini Urus опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Тюнінг Lamborghini Urus виконало американське ательє 1016 Industries. Молода компанія вже встигла себе зарекомендувати завдяки низці цікавих проєктів.
Кросовер Lamborghini Urus від 1016 Industries отримав агресивний карбоновий обвіс, масивний дифузор та одразу два задніх спойлери. Також встановили новий рельєфний капот, а колісні арки розширили на 120 мм, аби встановити ширші шини на кованих дисках діаметром 23 або 24 дюйми.Важливо
За додаткові кошти спеціалісти 1016 Industries також пропонують доопрацювати двигун кросовера. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо можна збільшити до 791 або навіть 852 сил. Ціна Lamborghini Urus може перевищувати 300 000 доларів.
Хоча кросовер Lamborghini Urus міг залишитися і зі стандартним 650-сильним двигуном. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.
Між іншим, це не єдиний Lamborghini Urus у тюнінгу від 1016 Industries в Україні. Нещодавно ще один такий кросовер потрапив у ДТП в Києві.
Також Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний тюнінгований позашляховик Land Rover.