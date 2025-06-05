У Києві помітили надпотужний кросовер Lamborghini із рідкісним тюнінгом (фото)

У Києві сфотографували кросовер Lamborghini Urus. Спортивне авто вирізняється рідкісним тюнінгом.

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Фото Lamborghini Urus опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнінг Lamborghini Urus виконало американське ательє 1016 Industries. Молода компанія вже встигла себе зарекомендувати завдяки низці цікавих проєктів.

Кросовер отримав обвіс, новий дифузор і ковані диски Фото: Topcars UA

Кросовер Lamborghini Urus від 1016 Industries отримав агресивний карбоновий обвіс, масивний дифузор та одразу два задніх спойлери. Також встановили новий рельєфний капот, а колісні арки розширили на 120 мм, аби встановити ширші шини на кованих дисках діаметром 23 або 24 дюйми.

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За додаткові кошти спеціалісти 1016 Industries також пропонують доопрацювати двигун кросовера. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо можна збільшити до 791 або навіть 852 сил. Ціна Lamborghini Urus може перевищувати 300 000 доларів.

Хоча кросовер Lamborghini Urus міг залишитися і зі стандартним 650-сильним двигуном. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.

Між іншим, це не єдиний Lamborghini Urus у тюнінгу від 1016 Industries в Україні. Нещодавно ще один такий кросовер потрапив у ДТП в Києві.

Також Фокус повідомляв, що в Києві помітили рідкісний тюнінгований позашляховик Land Rover.