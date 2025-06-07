В Україні виконали яскравий тюнінг надпотужного кросовера Audi (фото)

У Києві помітили вражаючий тюнінгований кросовер Audi RS Q8. Заряджене авто доопрацювали українські майстри.

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Фото Audi RS Q8 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер отримав карбоновий пакет Фото: Topcars UA

Тюнінг Audi RS Q8 виконало ательє Crazy D Customs. Ця компанія (раніше відома, як Alanton Performance) прославилася низкою яскравих проєктів. Зокрема, саме там доопрацювали авто Олександра Усика.

Кросовер Audi RS Q8 отримав карбоновий пакет. Із вуглеволокна виконали обвіс, капот, розширювачі арок, спойлер на даху та різноманітний декор. Також встановили 23-дюймові диски з низько профільними шинами Michelin Pilot SUV.

У Crazy D Customs пропонують ексклюзивні варіанти внутрішнього оздоблення

Салон Audi RS Q8 на фото не показали, проте відомо, що в Crazy D Customs пропонують різноманітні варіанти оздоблення шкірою та карбоном.

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Крім того, тюнінг Audi RS Q8 від Crazy D Customs може збільшити потужність двигуна. На окремих екземплярах кросовера вона перевищила 1000 сил.

Фото: Topcars UA

Утім, і стандартний Audi RS Q8 доволі потужний – його 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває 600 к. с. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 305 км/год.

Між іншим, нещодавно в столиці сфотографували побратима Audi RS Q8 — тюнінгований кросовер Lamborghini Urus.

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