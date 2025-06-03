Спорткар для родини: у Києві помітили рідкісний заряджений Audi 90-х (фото)

У Києві сфотографували універсал Audi S6 1996 року. Заряджена модель є справжнім раритетом на українських дорогах.

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Фото Audi S6 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивний варіант Audi A6 першого покоління випускали з 1994 по 1997 рік. Універсал Audi S6 Avant виявився не менш популярним, аніж седан.

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Більшість Audi S6 C4 комплектували 2,2-літровим п’ятициліндровим турбомотором на 230 сил, проте цей універсал отримав більш рідкісний 4,2-літровий V8 потужністю 290 к. с.

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Сімейний універсал Audi S6 Avant міг змагатися зі спорткарами 90-х. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с та розвинути 250 км/год.

Звісно ж, Audi S6 Avant є повнопривідним. Кермове управління та підвіска універсала доопрацьовані, також встановлені збільшені гальма.

Audi S6 Avant зовні мало відрізняється від стандартного універсала Фото: Audi

Примітно, що зовні заряджена версія майже не відрізняється від стандартного Audi A6 Avant. Її можна пізнати за дещо інакшим переднім бампером та особливими колісними дисками.

У салоні встановили шкіряні спортивні крісла та кермо. Універсал Audi залишається просторим усередині та має великий (585-1570 л) багажник.

Між іншим, нещодавно в Україні бачили ще один рідкісний заряджений Audi 90-х.

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