Спорткар для родини: у Києві помітили рідкісний заряджений Audi 90-х (фото)
У Києві сфотографували універсал Audi S6 1996 року. Заряджена модель є справжнім раритетом на українських дорогах.
Фото Audi S6 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Спортивний варіант Audi A6 першого покоління випускали з 1994 по 1997 рік. Універсал Audi S6 Avant виявився не менш популярним, аніж седан.
Більшість Audi S6 C4 комплектували 2,2-літровим п’ятициліндровим турбомотором на 230 сил, проте цей універсал отримав більш рідкісний 4,2-літровий V8 потужністю 290 к. с.Важливо
Сімейний універсал Audi S6 Avant міг змагатися зі спорткарами 90-х. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с та розвинути 250 км/год.
Звісно ж, Audi S6 Avant є повнопривідним. Кермове управління та підвіска універсала доопрацьовані, також встановлені збільшені гальма.
Примітно, що зовні заряджена версія майже не відрізняється від стандартного Audi A6 Avant. Її можна пізнати за дещо інакшим переднім бампером та особливими колісними дисками.
У салоні встановили шкіряні спортивні крісла та кермо. Універсал Audi залишається просторим усередині та має великий (585-1570 л) багажник.
Між іншим, нещодавно в Україні бачили ще один рідкісний заряджений Audi 90-х.
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