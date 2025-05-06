Преміальний брат VW Golf GTI: у Києві помітили рідкісний заряджений хетчбек 90-х (фото)

У Києві засвітився Audi S3 першого покоління. Заряджений хетчбек є раритетом в Україні.

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Фото Audi S3 опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Хетчбек оснащений 210-сильним турбомотором Фото: Topcars UA

Хетчбек Audi S3 – найдоступніша заряджена модель німецької марки і преміальний побратим Volkswagen Golf GTI. Перше покоління хетчбека випускали з 1999 по 2003 рік і це модель найпершого року виробництва.

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Audi S3 1999 року оснащений 1,8-літровою бензиновою турбочетвіркою, яка розвиває 210 к. с. та 270 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість становить 238 км/год.

Авто здатне розігнатися до сотні за 6,8 с Фото: Topcars UA

Заряджений хетчбек Audi S3 отримав повний привід, спортивну підвіску та покращені гальма. Від стандартного Audi A3 першого покоління він відрізняється іншою решіткою радіатора, виразнішими бамперами, обвісом та 17-дюймовими литими дисками.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Audi

У салоні встановлені спортивні кермо Recaro та крісла. Крім того, комплектація Audi S3 розширена – авто отримало ксенонові фари, клімат-контроль, ESP і електропривід сидінь, а за доплату пропонували шкіряний салон, люк, акустику Bose, парктронік і підігрів крісел.

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