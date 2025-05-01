Зірка 80-х: найзнаменитіший Audi відродили і повертають на ринок (фото)

Легендарний Audi Quattro повернувся у виробництво. Культове купе осучаснили та зробили значно потужнішим, проте воно зберегло дизайн 80-х.

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Про новий Audi Quattro розповіли на сайті німецького тюнінг-ательє ABT Sportsline.

За основу взяли стандартне купе Audi Quattro, яке нещодавно відсвяткувало своє 45-річчя. Його вирішили зробити схожим на ралійні версії моделі, а тому із карбону та кевлару виготовили обвіс, антикрило, розширені крила та капот із повітрозабірниками.

Купе отримало 530-сильний турбомотор Фото: ABT

У салоні з’явилися спортивні крісла та каркас безпеки. Покупці можуть персоналізувати внутрішнє оздоблення.

Під капотом встановили 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор від Audi RS3 зі збільшеною до 530 к. с. потужністю. Також доопрацювали підвіску Audi Quattro, а гальма доповнили сучасною ABS.

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ABT Sportsline планують випустити новий Audi Quattro лімітованою серією з 30 автомобілів. Примітно, що всі вони вже розкуплені.

Обвіс, спойлер, капот та крила виготовили з композитних матеріалів Фото: ABT

Нагадаємо, що спорткар Audi Quattro – перше масове легкове авто з повним приводом. Його випускали з 1980 по 1991 рік та комплектували турбомоторами потужністю від 200 до 306 сил. Модель домінувала в ралі і в 1983 та 1984 роках добула вигравала чемпіонат світу.

До речі, нещодавно у виробництво повернули і перший розкішний позашляховик.

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