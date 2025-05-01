Звезда 80-х: самый знаменитый Audi возродили и возвращают на рынок (фото)
Легендарный Audi Quattro вернулся в производство. Культовое купе осовременили и сделали значительно мощнее, однако оно сохранило дизайн 80-х.
О новом Audi Quattro рассказали на сайте немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.
За основу взяли стандартное купе Audi Quattro, которое недавно отпраздновало свое 45-летие. Его решили сделать похожим на раллийные версии модели, а потому из карбона и кевлара изготовили обвес, антикрыло, расширенные крылья и капот с воздухозаборниками.
В салоне появились спортивные кресла и каркас безопасности. Покупатели могут персонализировать внутреннюю отделку.
Под капотом установили 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от Audi RS3 с увеличенной до 530 л.с. мощностью. Также доработали подвеску Audi Quattro, а тормоза дополнили современной ABS.
ABT Sportsline планируют выпустить новый Audi Quattro лимитированной серией из 30 автомобилей. Примечательно, что все они уже раскуплены.
Напомним, что спорткар Audi Quattro — первое массовое легковое авто с полным приводом. Его выпускали с 1980 по 1991 год и комплектовали турбомоторами мощностью от 200 до 306 сил. Модель доминировала в ралли и в 1983 и 1984 годах добывала выигрывала чемпионат мира.
Кстати, недавно в производство вернули и первый роскошный внедорожник.
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