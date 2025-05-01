Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Звезда 80-х: самый знаменитый Audi возродили и возвращают на рынок (фото)

Audi Quattro, новый Audi Quattro, купе Audi, спорткар Audi, спорткар Audi
Фото: ABT | Audi Quattro вернули в производство

Легендарный Audi Quattro вернулся в производство. Культовое купе осовременили и сделали значительно мощнее, однако оно сохранило дизайн 80-х.

Related video

О новом Audi Quattro рассказали на сайте немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.

За основу взяли стандартное купе Audi Quattro, которое недавно отпраздновало свое 45-летие. Его решили сделать похожим на раллийные версии модели, а потому из карбона и кевлара изготовили обвес, антикрыло, расширенные крылья и капот с воздухозаборниками.

новый Audi Quattro, Audi Quattro, купе Audi, спорткар Audi, спорткар Audi Fullscreen
Купе получило 530-сильный турбомотор
Фото: ABT

В салоне появились спортивные кресла и каркас безопасности. Покупатели могут персонализировать внутреннюю отделку.

Под капотом установили 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от Audi RS3 с увеличенной до 530 л.с. мощностью. Также доработали подвеску Audi Quattro, а тормоза дополнили современной ABS.

Важно
Возрожденная классика: культовый внедорожник Land Rover вернули в производство (фото)
Возрожденная классика: культовый внедорожник Land Rover вернули в производство (фото)

ABT Sportsline планируют выпустить новый Audi Quattro лимитированной серией из 30 автомобилей. Примечательно, что все они уже раскуплены.

новый ауди кватро, Audi Quattro, новый Audi Quattro, купе Audi, спорткар Audi, спорткар Audi Fullscreen
Обвес, спойлер, капот и крылья изготовили из композитных материалов
Фото: ABT

Напомним, что спорткар Audi Quattro — первое массовое легковое авто с полным приводом. Его выпускали с 1980 по 1991 год и комплектовали турбомоторами мощностью от 200 до 306 сил. Модель доминировала в ралли и в 1983 и 1984 годах добывала выигрывала чемпионат мира.

Кстати, недавно в производство вернули и первый роскошный внедорожник.

Также Фокус писал о возрожденном итальянском спорткаре 60-х годов.