Звезда 80-х: самый знаменитый Audi возродили и возвращают на рынок (фото)

Легендарный Audi Quattro вернулся в производство. Культовое купе осовременили и сделали значительно мощнее, однако оно сохранило дизайн 80-х.

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О новом Audi Quattro рассказали на сайте немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.

За основу взяли стандартное купе Audi Quattro, которое недавно отпраздновало свое 45-летие. Его решили сделать похожим на раллийные версии модели, а потому из карбона и кевлара изготовили обвес, антикрыло, расширенные крылья и капот с воздухозаборниками.

Купе получило 530-сильный турбомотор Фото: ABT

В салоне появились спортивные кресла и каркас безопасности. Покупатели могут персонализировать внутреннюю отделку.

Под капотом установили 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от Audi RS3 с увеличенной до 530 л.с. мощностью. Также доработали подвеску Audi Quattro, а тормоза дополнили современной ABS.

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ABT Sportsline планируют выпустить новый Audi Quattro лимитированной серией из 30 автомобилей. Примечательно, что все они уже раскуплены.

Обвес, спойлер, капот и крылья изготовили из композитных материалов Фото: ABT

Напомним, что спорткар Audi Quattro — первое массовое легковое авто с полным приводом. Его выпускали с 1980 по 1991 год и комплектовали турбомоторами мощностью от 200 до 306 сил. Модель доминировала в ралли и в 1983 и 1984 годах добывала выигрывала чемпионат мира.

Кстати, недавно в производство вернули и первый роскошный внедорожник.

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