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Авто

Возрожденная классика: культовый внедорожник Land Rover вернули в производство (фото)

Land Rover Defender, Land Rover Defender 90, Land Rover Defender Soft Top, новый Land Rover Defender
Фото: Land Rover | Land Rover Defender Soft Top возвращается на рынок

Классический Land Rover Defender возвращается на рынок. Модель возродили в версии Soft Top и оснастили 410-сильным V8.

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Об этом сообщается на официальном сайте британского автопроизводителя.

Проект воплотило в жизнь подразделение Land Rover Classic Works Bespoke, которое ранее уже возродило версии Defender с металлической крышей. На этот раз решили выпустить пикап с мягкой съемной крышей.

Land Rover Defender Soft Top, новый Land Rover Defender, Land Rover Defender 90, Land Rover Defender 90, Land Rover Defender Fullscreen
Land Rover Defender Sort Top оснастили 410-сильным V8
Фото: Land Rover

За основу взяли короткий Land Rover Defender 90. Внешне новая модель отличается современной оптикой и новыми дисками (диаметром 16 или 18 дюймов).

В салоне установили спортивные кресла. Также можно выбрать особые варианты окраски и внутренней отделки. Среди опций появились крепления для перевозки доски для серфинга и холодильник для вина.

салон Land Rover Defender, новый Land Rover Defender, Land Rover Defender 90, Land Rover Defender Soft Top Fullscreen
Внедорожник выпустят лимитированной партией
Фото: Land Rover

Под капотом установлен 5,0-литровый 410-сильный V8, в паре с которым работает 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость составляет 171 км/ч.

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Кроме того, Land Rover Defender получил современную подвеску с пружинами Eibach и амортизаторами Bilstein. Замедляют его увеличенные тормоза от Alcon.

пикап Land Rover Defender, новый Land Rover Defender, Land Rover Defender 90, Land Rover Defender Soft Top Fullscreen
Авто получило спортивные кресла
Фото: Land Rover

Новый Land Rover Defender Soft Top выпустят лимитированной серией. Стоимость внедорожника составляет 195 000 фунтов стерлингов ($259 500).

Кстати, недавно в производство вернули роскошный Range Rover 80-х годов.

Также Фокус писал, что в Украине появился самый мощный Land Rover Defender.