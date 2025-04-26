Возрожденная классика: культовый внедорожник Land Rover вернули в производство (фото)
Классический Land Rover Defender возвращается на рынок. Модель возродили в версии Soft Top и оснастили 410-сильным V8.
Об этом сообщается на официальном сайте британского автопроизводителя.
Проект воплотило в жизнь подразделение Land Rover Classic Works Bespoke, которое ранее уже возродило версии Defender с металлической крышей. На этот раз решили выпустить пикап с мягкой съемной крышей.
За основу взяли короткий Land Rover Defender 90. Внешне новая модель отличается современной оптикой и новыми дисками (диаметром 16 или 18 дюймов).
В салоне установили спортивные кресла. Также можно выбрать особые варианты окраски и внутренней отделки. Среди опций появились крепления для перевозки доски для серфинга и холодильник для вина.
Под капотом установлен 5,0-литровый 410-сильный V8, в паре с которым работает 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость составляет 171 км/ч.Важно
Кроме того, Land Rover Defender получил современную подвеску с пружинами Eibach и амортизаторами Bilstein. Замедляют его увеличенные тормоза от Alcon.
Новый Land Rover Defender Soft Top выпустят лимитированной серией. Стоимость внедорожника составляет 195 000 фунтов стерлингов ($259 500).
Кстати, недавно в производство вернули роскошный Range Rover 80-х годов.
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