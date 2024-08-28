Осовремененная легенда: классический Land Rover Defender вернули на рынок (фото)

Классический Land Rover Defender получил роскошный салон и современное оборудование. Под капотом авто установлен 410-сильный V8.

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Land Rover Defender первого поколения возвращается. Легендарный рамный внедорожник получил современную версию. Об этом сообщается на официальном сайте Land Rover.

Land Rover Defender 90 Фото: Land Rover

Проект Land Rover Classic Defender воплотило в жизнь подразделение Works Bespoke. За основу взяли финальный вариант модели, который выпускался с 2012 по 2016 год. Автомобили реставрируют и осовременивают.

Внешне Land Rover Classic Defender мало чем отличается от оригинальной модели. Его выдают лишь светодиодные фары, новые колесные диски (диаметром от 16 до 18 дюймов) и особые цвета кузова. За доплату можно заказать разнообразные аксессуары — багажник на крышу, подножки, дополнительную оптику и т.д.

Land Rover Defender 110 Фото: Land Rover

В салоне Land Rover Defender улучшили отделку — используется дорогая кожа. На передней панели даже установили небольшой 3,5-дюймовый тачскрин навигации, также появился Bluetooth. Можно выбрать из двух типов передних сидений: комфортабельных или спортивных Recaro.

Салон украсили дорогой кожей Фото: Land Rover

Существенные изменения произошли под капотом Land Rover Defender. Там установили 5,0-литровый V8 на 410 сил и 515 Нм, а в паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с.

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В подвеске установили новые пружины Eibach и амортизаторы Bilstein. Замедляют его увеличенные тормоза Alcon диаметром 335 мм спереди и 300 мм сзади.

За доплату предлагают спортивные кресла Recaro Фото: Land Rover

Новый Land Rover Defender не будет дешевым. Короткая трехдверная версия 90 стоит 190 000 фунтов стерлингов ($251 300), пятидверный вариант 110 обойдется в 199 000 фунтов стерлингов ($263 200), а удлиненная модификация 130 — 204 000 фунтов стерлингов ($270 000).

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