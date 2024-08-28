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Авто

Осовремененная легенда: классический Land Rover Defender вернули на рынок (фото)

Land Rover Defender, новый Land Rover Defender, Land Rover Classic Defender
Фото: Land Rover | Land Rover Defender получил современную версию

Классический Land Rover Defender получил роскошный салон и современное оборудование. Под капотом авто установлен 410-сильный V8.

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Land Rover Defender первого поколения возвращается. Легендарный рамный внедорожник получил современную версию. Об этом сообщается на официальном сайте Land Rover.

Land Rover Defender 90, Land Rover Defender, новый Land Rover Defender, Land Rover Classic Defender Fullscreen
Land Rover Defender 90
Фото: Land Rover

Проект Land Rover Classic Defender воплотило в жизнь подразделение Works Bespoke. За основу взяли финальный вариант модели, который выпускался с 2012 по 2016 год. Автомобили реставрируют и осовременивают.

Внешне Land Rover Classic Defender мало чем отличается от оригинальной модели. Его выдают лишь светодиодные фары, новые колесные диски (диаметром от 16 до 18 дюймов) и особые цвета кузова. За доплату можно заказать разнообразные аксессуары — багажник на крышу, подножки, дополнительную оптику и т.д.

Land Rover Defender 110, Land Rover Defender, новый Land Rover Defender, Land Rover Classic Defender Fullscreen
Land Rover Defender 110
Фото: Land Rover

В салоне Land Rover Defender улучшили отделку — используется дорогая кожа. На передней панели даже установили небольшой 3,5-дюймовый тачскрин навигации, также появился Bluetooth. Можно выбрать из двух типов передних сидений: комфортабельных или спортивных Recaro.

салон Land Rover Defender, новый Land Rover Defender, Land Rover Classic Defender Fullscreen
Салон украсили дорогой кожей
Фото: Land Rover

Существенные изменения произошли под капотом Land Rover Defender. Там установили 5,0-литровый V8 на 410 сил и 515 Нм, а в паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с.

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В подвеске установили новые пружины Eibach и амортизаторы Bilstein. Замедляют его увеличенные тормоза Alcon диаметром 335 мм спереди и 300 мм сзади.

салон Land Rover Defender classic, новый Land Rover Defender, Land Rover Classic Defender, Land Rover Classic Defender Fullscreen
За доплату предлагают спортивные кресла Recaro
Фото: Land Rover

Новый Land Rover Defender не будет дешевым. Короткая трехдверная версия 90 стоит 190 000 фунтов стерлингов ($251 300), пятидверный вариант 110 обойдется в 199 000 фунтов стерлингов ($263 200), а удлиненная модификация 130 — 204 000 фунтов стерлингов ($270 000).

Кстати, недавно в Киеве заметили самый мощный и быстрый Range Rover стоимостью более 10 миллионов гривен.

Также Фокус рассказывал о новом Land Rover Discovery, который получит электрическую версию.