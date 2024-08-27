Разрабатывают с чистого листа: Land Rover раскрыл первые подробности нового Discovery

Новый Land Rover Discovery будет больше ориентирован на семейных автомобилистов. В линейке модели впервые появится электрическая версия.

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Land Rover начал разработку шестого поколения внедорожника Discovery. Модель должны презентовать в 2026 году. Первые ее подробности представители британского автопроизводителя раскрыли изданию Autocar.

Руководитель разработки Land Rover Discovery Марк Кэмерон рассказал, что внедорожник ждут большие изменения. Во-первых, Discovery теперь является отдельным брендом (так же, как Range Rover и Defender), в линейке которого будет несколько моделей.

Модель впервые получит электрический вариант Фото: Autocar

Во-вторых, новый Land Rover Discovery несколько изменит концепцию и станет более приспособленным к потребностям семейных покупателей. Проблема нынешнего поколения модели в том, что из-за ориентации на бездорожье она конкурирует с Land Rover Defender, который значительно популярнее: 110 367 проданных авто за 2023 год против всего 16 750 у Discovery.

Новый Land Rover Discovery разрабатывают с чистого листа и построят на платформе MLA, которую используют новые Range Rover и Range Rover Sport. Известно, что модель позаимствует некоторые дизайнерские решения у минивэнов (как это сделал, к примеру, кроссовер Volkswagen ID.6).

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В линейке Discovery будут не только варианты с двигателями внутреннего сгорания, но и электрическая версия. 800-вольтовой силовой установкой с ней поделится электромобиль Range Rover. Кроме того, подтверждено появление эксклюзивного Discovery SVO с мощным двигателем и роскошным салоном.

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Также Фокус рассказывал о брутальном шестиколесном Land Rover Defender.