Розробляють із чистого листа: Land Rover розкрив перші подробиці нового Discovery

Новий Land Rover Discovery буде більше орієнтованим на сімейних автомобілістів. У лінійці моделі вперше з'явиться електрична версія.

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Land Rover почав розроблення шостого покоління позашляховика Discovery. Модель повинні презентувати у 2026 році. Перші її подробиці представники британського автовиробника розкрили виданню Autocar.

Керівник розробки Land Rover Discovery Марк Кемерон розповів, що на позашляховик чекають великі зміни. По-перше, Discovery тепер є окремим брендом (так само, як Range Rover і Defender), у лінійці якого буде кілька моделей.

Модель вперше отримає електричний варіант Фото: Autocar

По-друге, новий Land Rover Discovery дещо змінить концепцію та стане більш пристосованим до потреб сімейних покупців. Проблема нинішнього покоління моделі в тому, що через орієнтацію на бездоріжжя вона конкурує з Land Rover Defender, який є значно популярнішим: 110 367 проданих авто за 2023 рік проти всього 16 750 в Discovery.

Новий Land Rover Discovery розробляють із чистого листа і збудують на платформі MLA, яку використовують нові Range Rover і Range Rover Sport. Відомо, що модель запозичить деякі дизайнерські рішення в мінівенів (як це зробив, приміром, кросовер Volkswagen ID.6).

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У лінійці Discovery будуть не лише варіанти з двигунами внутрішнього згоряння, але й електрична версія. 800-вольтною силовою установкою з нею поділиться електромобіль Range Rover. Крім того, підтверджено появу ексклюзивного Discovery SVO із потужним двигуном та розкішним салоном.

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