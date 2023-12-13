Перший електромобіль Range Rover показали до прем'єри (відео)

Range Rover вперше стане електромобілем. Розробники обіцяють динаміку на рівні версій з V8 і непогані позашляхові здібності.

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Лінійку Range Rover 2024 року поповнить електрична версія. На перший серійний електрокар в історії Land Rover вже почали приймати попередні замовлення. Також на офіційному Youtube-каналі британського автовиробника опубліковано офіційне відео з моделлю.

Позашляховик отримає повнопривідну електричну установку Фото: Land Rover

Судячи з відео, електромобіль Range Rover відрізнятиметься від стандартної версії моделі лише деталями. У нього дещо інші решітка радіатора, колісні диски та декор на кузові.

Розробники обіцяють динаміку на рівні версій з V8 Фото: Land Rover У електрокара змінено решітку радіатора Фото: Land Rover

Також підкреслюється, що електрокар Range Rover збереже позашляхові якості на рівні бензинової моделі. Наприклад, він зможе долати броди глибиною до 850 мм.

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Платформа MLA, на якій побудований новий Range Rover, підтримує 800-вольтні електричні установки. Це дасть змогу надшвидку зарядку батареї.

Крім того, повідомляється, що електромобіль буде настільки ж швидким, як і 4,4-літровий бензиновий Range Rover. Нагадаємо, що цей V8 запропонований у версіях на 530 і 624 к. с., а розгін до 100 км/год займає 4,5-4,6 с.

До слова, електромобілем стане і новий Land Rover Discovery. Він вийде на ринок у 2025 році.

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