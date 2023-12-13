Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Перший електромобіль Range Rover показали до прем'єри (відео)

Новий Range Rover, Range Rover, Range Rover 2024, електромобіль Range Rover
Фото: carscoops.com | Range Rover отримає електричну версію

Range Rover вперше стане електромобілем. Розробники обіцяють динаміку на рівні версій з V8 і непогані позашляхові здібності.

Related video

Лінійку Range Rover 2024 року поповнить електрична версія. На перший серійний електрокар в історії Land Rover вже почали приймати попередні замовлення. Також на офіційному Youtube-каналі британського автовиробника опубліковано офіційне відео з моделлю.

Range Rover 2024, Новий Range Rover, Range Rover, електромобіль Range Rover Fullscreen
Позашляховик отримає повнопривідну електричну установку
Фото: Land Rover

Судячи з відео, електромобіль Range Rover відрізнятиметься від стандартної версії моделі лише деталями. У нього дещо інші решітка радіатора, колісні диски та декор на кузові.

електромобіль Range Rover, Новий Range Rover, Range Rover, Range Rover 2024 Fullscreen
Розробники обіцяють динаміку на рівні версій з V8
Фото: Land Rover
Новий Range Rover, Range Rover, Range Rover 2024, електромобіль Range Rover Fullscreen
У електрокара змінено решітку радіатора
Фото: Land Rover

Також підкреслюється, що електрокар Range Rover збереже позашляхові якості на рівні бензинової моделі. Наприклад, він зможе долати броди глибиною до 850 мм.

Важливо
У Києві помітили новітній британський позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)
У Києві помітили новітній британський позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)

Платформа MLA, на якій побудований новий Range Rover, підтримує 800-вольтні електричні установки. Це дасть змогу надшвидку зарядку батареї.

Крім того, повідомляється, що електромобіль буде настільки ж швидким, як і 4,4-літровий бензиновий Range Rover. Нагадаємо, що цей V8 запропонований у версіях на 530 і 624 к. с., а розгін до 100 км/год займає 4,5-4,6 с.

До слова, електромобілем стане і новий Land Rover Discovery. Він вийде на ринок у 2025 році.

Також Фокус повідомляв, що в Києві з'явився найдоступніший електрокросовер BMW.