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Авто

У Києві помітили новітній британський позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)

Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, новий Ineos Grenadier, Land Rover Defender
Фото: Topcars UA | Ineos Grenadier створений за мотивами Land Rover Defender

Ineos Grenadier нагадує класичний Land Rover Defender, проте отримав сучасну "начинку". Позашляховик комплектують 3,0-літровими бензиновими та дизельними двигунами BMW.

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У Києві сфотографували новий Ineos Grenadier 2023. Це перший позашляховик британської марки, помічений в Україні. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ineos Grenadier 2023, Ineos Grenadier, новий Ineos Grenadier, Land Rover Defender Fullscreen
Позашляховик комплектують бензиновими та дизельними двигунами BMW
Фото: Topcars UA

Ineos Grenadier на польських номерах, тож не виключено, що позашляховик пригнали для розмитнення, адже офіційно в Україні він не продається. Утім, може бути, що власником авто є громадянин Польщі, який приїхав до Києва.

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Новий Ineos Grenadier — сучасна варіація на тему класичного Land Rover Defender. Засновник компанії сер Джим Редкліф є шанувальником старих Land Rover і навіть намагався купити ліцензію на їх випуск.

Коли Land Rover відмовив у ліцензії, Джим Редкліф створив Ineos Grenadier, який дуже нагадує Defender. У Land Rover навіть подали до суду на Ineos, однак не змогли його виграти.

новий Ineos Grenadier, Ineos Grenadier, Ineos Grenadier 2023, Land Rover Defender Fullscreen
Ineos Grenadier має рамну конструкцію
Фото: Topcars UA

У рамного позашляховика оригінальний інтер'єр із приладами в авіаційному стилі. Ineos Grenadier комплектують 3,0-літровими турбомоторами BMW — 286-сильним бензиновим і 249-сильним дизельним. Він отримав 8-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею.

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