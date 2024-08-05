Для карпатських доріг: представлено екстремальний шестиколісний Land Rover Defender (фото)

Land Rover Defender подовжили та додали йому ще одну задню вісь. Позашляховик оснащений 525-сильним компресорним V8.

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Land Rover Defender отримав нестандартну версію. Позашляховик перетворили на шестиколісний пікап. Про це повідомляється на сайті американського ательє Apocalypse Manufacturing.

Саме ця компанія із Флоріди виконала тюнінг Land Rover Defender. Позашляховик подовжили, додали третю вісь та вантажний кузов зі стальними дугами.

Позашляховик подовжили та додали третю вісь

Крім того, було вирішено покращити і так чудові позашляхові властивості Land Rover Defender 6X6. Автомобілю збільшили кліренс та встановили величезні 38-дюймові позашляхові шини (для них довелося розширити колісні арки).

Крім того, з’явилися дуги спереду, підніжки і посилений захист днища, а на даху встановили багажник і додаткову діодну оптику. Салон оздобили дорогою шкірою.

За основу взяли варіант Carpathian Edition із 525-сильним V8

Шестиколісний Land Rover Defender збудований на основі версії Carpathian Edition (вона названа на честь Карпат). Такий позашляховик оснащений 5,0-літровим компресорним V8 потужністю 525 к. с. та 8-ступінчастим автоматом.

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Система повного приводу доопрацьована: тяга може передаватися на одну або обидві задні вісі. Також покращили пневмопідвіску.

Салон обшили дорогою шкірою

Ціна Land Rover Defender 6X6 становить 375 000 доларів. Шестиколісний позашляховик виготовлятимуть під замовлення.

До речі, недавно ательє Apocalypse Manufacturing презентувало екстремальний варіант електричного Hummer.

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