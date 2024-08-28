Осучаснена легенда: класичний Land Rover Defender повернули на ринок (фото)

Класичний Land Rover Defender отримав розкішний салон та сучасне обладнання. Під капотом авто встановлено 410-сильний V8.

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Land Rover Defender першого покоління повертається. Легендарний рамний позашляховик отримав сучасну версію. Про це повідомляється на офіційному сайті Land Rover.

Land Rover Defender 90 Фото: Land Rover

Проєкт Land Rover Classic Defender втілив у життя підрозділ Works Bespoke. За основу взяли фінальний варіант моделі, який випускали з 2012 по 2016 рік. Автомобілі реставрують та осучаснюють.

Зовні Land Rover Classic Defender мало чим відрізняється від оригінальної моделі. Його видають лише світлодіодні фари, нові колісні диски (діаметром від 16 до 18 дюймів) та особливі кольори кузова. За доплату можна замовити різноманітні аксесуари — багажник на дах, підніжки, додаткову оптику тощо.

Land Rover Defender 110 Фото: Land Rover

У салоні Land Rover Defender покращили оздоблення — використовується дорога шкіра. На передній панелі навіть встановили невеликий 3,5-дюймовий тачскрін навігації, також з'явився Bluetooth. Можна обрати із двох типів передніх сидінь: комфортабельних або спортивних Recaro.

Салон оздобили дорогою шкірою Фото: Land Rover

Суттєві зміни відбулися під капотом Land Rover Defender. Там встановили 5,0-літровий V8 на 410 сил та 515 Нм, а в парі з ним працює 8-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с.

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У підвісці встановили нові пружини Eibach та амортизатори Bilstein. Сповільнюють його збільшені гальма Alcon діаметром 335 мм спереду та 300 мм ззаду.

За доплату пропонують спортивні крісла Recaro Фото: Land Rover

Новий Land Rover Defender не буде дешевим. Коротка тридверна версія 90 коштує 190 000 фунтів фунтів стерлінгів ($251 300), п'ятидверний варіант 110 обійдеться в 199 000 фунтів стерлінгів ($263 200), а подовжена модифікація 130 — 204 000 фунтів стерлінгів ($270 000).

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