Відроджена класика: культовий позашляховик Land Rover повернули у виробництво (фото)

Класичний Land Rover Defender повертається на ринок. Модель відродили у версії Soft Top та оснастили 410-сильним V8.

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Про це повідомляється на офіційному сайті британського автовиробника.

Проект втілив у життя підрозділ Land Rover Classic Works Bespoke, який раніше вже відродив версії Defender з металевим дахом. Цього разу вирішили випустити пікап із м'яким знімним дахом.

Land Rover Defender Sort Top оснастили 410-сильним V8 Фото: Land Rover

За основу взяли короткий Land Rover Defender 90. Зовні нова модель вирізняється сучасною оптикою і новими дисками (діаметром 16 або 18 дюймів).

У салоні встановили спортивні крісла. Також можна обрати особливі варіанти забарвлення і внутрішнього оздоблення. Серед опцій з'явилися кріплення для перевезення дошки для серфінгу та холодильник для вина.

Позашляховик випустять лімітованою партією Фото: Land Rover

Під капотом встановлено 5,0-літровий 410-сильний V8, у парі з яким працює 8-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість становить 171 км/год.

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Крім того, Land Rover Defender отримав сучасну підвіску з пружинами Eibach та амортизаторами Bilstein. Сповільнюють його збільшені гальма від Alcon.

Авто отримало спортивні крісла Фото: Land Rover

Новий Land Rover Defender Soft Top випустять лімітованою серією. Вартість позашляховика становить 195 000 фунтів стерлінгів ($259 500).

До речі, нещодавно у виробництво повернули розкішний Range Rover 80-х років.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився найпотужніший Land Rover Defender.