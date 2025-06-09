800-сильный монстр: в Киеве заметили лимитированный американский спорткар (фото)

В Киеве сфотографировали Dodge Challenger 2021 года в редкой заряженной версии SRT Super Stock. Это одно из самых мощных авто из США.

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Фото Dodge Challenger опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе получило спойлер, а его крылья расширены Фото: Topcars UA

Dodge Challenger SRT Super Stock — лимитированная мощная версия модели, созданная для любительского драгрейсинга. Изготовлено всего 1490 таких купе.

Модификация Super Stock занимала нишу между Dodge Challenger Hellcat Redeye и флагманским вариантом Demon 170. Как и эти купе, авто оснастили 6,2-литровым компрессорным V8, который в варианте Super Stock развивает 818 л.с. и 959 Н∙м.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Dodge

С 8-ступенчатым автоматом и функцией Launch Assist разгон до 100 км/ч занимает 3,25 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч.

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Специально для драгрейсинга усилили охлаждение (в ней задействован даже кондиционер) и добавили функцию прогрева колес. Также установлены адаптивные амортизаторы Bilstein, тормоза Brembo диаметром 360 мм и специальные 18-дюймовые шины.

6,2-литровый компрессорный V8 развивает 818 сил Фото: Dodge

К тому же, дизайн Dodge Challenger Super Stock стал более эффектным благодаря расширенным крыльям, спойлеру и воздухозаборникам на капоте. В салоне установлены спортивные кресла.

Между прочим, недавно в столице заметили мощный заряженный кроссовер Audi с украинским тюнингом.

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