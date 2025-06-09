800-сильний монстр: у Києві помітили лімітований американський спорткар (фото)

У Києві сфотографували Dodge Challenger 2021 року в рідкісній зарядженій версії SRT Super Stock. Це одне з найпотужніших авто зі США.

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Фото Dodge Challenger опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе отримало спойлер, а його крила розширені Фото: Topcars UA

Dodge Challenger SRT Super Stock – лімітована потужна версія моделі, створена для любительського драгрейсингу. Виготовлено лише 1490 таких купе.

Модифікація Super Stock займала нішу між Dodge Challenger Hellcat Redeye та флагманським варіантом Demon 170. Як і ці купе, авто оснастили 6,2-літровим компресорним V8, який у варіанті Super Stock розвиває 818 к. с. та 959 Н∙м.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Dodge

Із 8-ступінчастим автоматом та функцією Launch Assist розгін до 100 км/год займає 3,25 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 270 км/год.

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Спеціально для драгрейсингу посилили охолодження (у ній залучений навіть кондиціонер) та додали функцію прогріву коліс. Також встановлено адаптивні амортизатори Bilstein, гальма Brembo діаметром 360 мм та спеціальні 18-дюймові шини.

6,2-літровий компресорний V8 розвиває 818 сил Фото: Dodge

До того ж дизайн Dodge Challenger Super Stock став ефектнішим завдяки розширеним крилам, спойлеру та повітрозабірникам на капоті. У салоні встановлено спортивні крісла.

До речі, нещодавно в столиці помітили потужний заряджений кросовер Audi із українським тюнінгом.

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