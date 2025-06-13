Заряженный Aveo: в Киеве заметили малоизвестный доступный Chevrolet (фото)

В Киеве сфотографировали Chevrolet Sonic RS 2017 года Chevrolet Sonic RS 2017 года. Хэтчбек является заряженным братом-близнецом хорошо известного у нас Aveo.

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Как известно, бюджетный Chevrolet Aveo второго поколения продавался на североамериканском рынке под названием Sonic. Заокеанская линейка

модели существенно отличалась от европейской и украинской — в частности, там был молодежный заряженный вариант RS. Фото Chevrolet Sonic RS опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Sonic RS оснащен 140-сильным турбомотором Фото: Topcars UA

Chevrolet Sonic RS оснастили 1,4-литровой турбочетверкой на 140 л. с. и 200 Н∙м от старшего брата Cruze. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, а максимальная скорость составляет 202 км/ч.

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От стандартного хэтчбека Chevrolet Aveo/Sonic вариант RS внешне можно отличить по особой решетке радиатора, увеличенному спойлеру и 17-дюймовым дискам.

Хэтчбек получил спортивный руль Фото: General Motors

В салоне привлекает к себе внимание иная отделка искусственной кожей и тканью с красными акцентами. Хэтчбек получил скошенный снизу руль, а за доплату предлагали металлические накладки на педали. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль и навигацию с сенсорным дисплеем.

Между прочим, недавно в Киеве сфотографировали очень редкий заряженный минивэн Chevrolet в ретростиле.

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