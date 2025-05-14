Американская икона: в Киеве показали раритетный коллекционный Corvette 70-х (фото)

В Киеве засветился классический спорткар Chevrolet Corvette 1978 года. В Украине зарегистрировано всего несколько подобных авто.

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Фото Chevrolet Corvette Stingray третьего поколения с фестиваля Kyiv Car Fest появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Corvette — самый легендарный американский спорткар, а третья его генерация (1968-1982 годы) очень ценится коллекционерами. Дизайн купе с длинным капотом, выдвижными фарами и четырьмя фонарями стал классикой.

Спорткар оснащен 5,7-литровым V8 Фото: Topcars UA

Chevrolet Corvette C3 имеет кузов из стеклопластика и съемную крышу, а в его салоне установлены спортивные кресла. Среди стандартного и дополнительного оборудования для спорткара были центральный замок, кондиционер, круиз-контроль, радио, электроприводы сидений, зеркал и стеклоподъемников.

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В середине 70-х мощность двигателей Chevrolet Corvette Stingray резко снизилась из-за топливного кризиса и новых строгих экостандартов. Chevrolet Corvette 1978 года комплектовали 5,7-литровыми V8 мощностью 185 и 220 л.с.

В первом случае разгон до 100 км/ч занимал 7,8 с, во втором — 6,6 с. Максимальная скорость превышала 200 км/ч.

Chevrolet Corvette C3 обычно довольно богато оснащены Фото: Barrett-Jackson

Конкретно это авто получило 3-ступенчатый автомат, однако предлагали и 4-ступенчатую механическую КПП. Все Chevrolet Corvette 1978 года имели полностью независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

Между прочим, на этом фестивале показали еще одно культовое авто — первый японский суперкар.

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