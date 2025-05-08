Новый Chevrolet Corvette 2026 показали на первых официальных фото и видео

Опубликованы первые официальные фото Chevrolet Corvette 2026 года. Американский спорткар пройдет серьезную модернизацию.

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Фото и подробности Chevrolet Corvette 2026 опубликовали на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Chevrolet Corvette C8 не изменился внешне. Спорткару лишь расширили палитру доступных цветов и предложили новые колесные диски.

Chevrolet Corvette C8 доступен в версиях мощностью до 1064 сил Фото: General Motors

Основные изменения произошли внутри — салон Chevrolet Corvette полностью переработали. Авто получило сразу три дисплея на передней панели: 14-дюймовый виртуальный щиток приборов, 12,8-дюймовый центральный тачскрин, а также небольшой 6,6-дюймовый экран слева от руля.

Chevrolet Corvette получил три дисплея на передней панели Фото: General Motors

Кроме того, Chevrolet Corvette 2026 получил новую центральную консоль. Она более широкая и с меньшим количеством переключателей. Предложили и новые варианты внутренней отделки.

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Характеристики Chevrolet Corvette 2026 пока держат в секрете и обнародуют летом, когда обновленную модель выведут на рынок. Ожидается, что спорткар сохранит все двигатели, хотя некоторые из них могут стать мощнее.

В салоне установили новую центральную консоль Фото: General Motors

Напомним, что на данный момент спорткар Chevrolet Corvette C8 доступен с двигателями V8 объемом 6,2 л (495 л.с.) и 5,5 л (670 и 1064 л.с.), а также в 655-сильном гибридном варианте.

Тем временем уже разрабатывают полностью новый Chevrolet Corvette C9 и первые его фото уже показали.

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