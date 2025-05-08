Новий Chevrolet Corvette 2026 показали на перших офіційних фото та відео

Опубліковано перші офіційні фото Chevrolet Corvette 2026. Американський спорткар пройде серйозну модернізацію.

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Фото і подробиці Chevrolet Corvette 2026 опублікували на офіційному сайті концерну General Motors.

Новий Chevrolet Corvette C8 не змінився зовні. Спорткару лише розширили палітру доступних кольорів та запропонували нові колісні диски.

Chevrolet Corvette C8 доступний у версіях потужністю до 1064 сил Фото: General Motors

Основні зміни відбулися всередині – салон Chevrolet Corvette повністю переробили. Авто отримало одразу три дисплеї на передній панелі: 14-дюймовий віртуальний щиток приладів, 12,8-дюймовий центральний тачскрін, а також невеликий 6,6-дюймовий екран ліворуч від керма.

Chevrolet Corvette отримав три дисплеї на передній панелі Фото: General Motors

Крім того, Chevrolet Corvette 2026 отримав нову центральну консоль. Вона ширша і з меншою кількістю перемикачів. Запропонували і нові варіанти внутрішнього оздоблення.

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Характеристики Chevrolet Corvette 2026 поки тримають у секреті і оприлюднять влітку, коли оновлену модель виведуть на ринок. Очікується, що спорткар збереже усі двигуни, хоча деякі з них можуть стати потужнішими.

У салоні встановили нову центральну консоль Фото: General Motors

Нагадаємо, що наразі спорткар Chevrolet Corvette C8 доступний із двигунами V8 об’ємом 6,2 л (495 к. с.) та 5,5 л (670 і 1064 к. с.), а також у 655-сильному гібридному варіанті.

Тим часом уже розробляють повністю новий Chevrolet Corvette C9 і перші його фото вже показали.

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