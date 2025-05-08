Новий Chevrolet Corvette 2026 показали на перших офіційних фото та відео
Опубліковано перші офіційні фото Chevrolet Corvette 2026. Американський спорткар пройде серйозну модернізацію.
Фото і подробиці Chevrolet Corvette 2026 опублікували на офіційному сайті концерну General Motors.
Новий Chevrolet Corvette C8 не змінився зовні. Спорткару лише розширили палітру доступних кольорів та запропонували нові колісні диски.
Основні зміни відбулися всередині – салон Chevrolet Corvette повністю переробили. Авто отримало одразу три дисплеї на передній панелі: 14-дюймовий віртуальний щиток приладів, 12,8-дюймовий центральний тачскрін, а також невеликий 6,6-дюймовий екран ліворуч від керма.
Крім того, Chevrolet Corvette 2026 отримав нову центральну консоль. Вона ширша і з меншою кількістю перемикачів. Запропонували і нові варіанти внутрішнього оздоблення.
Характеристики Chevrolet Corvette 2026 поки тримають у секреті і оприлюднять влітку, коли оновлену модель виведуть на ринок. Очікується, що спорткар збереже усі двигуни, хоча деякі з них можуть стати потужнішими.
Нагадаємо, що наразі спорткар Chevrolet Corvette C8 доступний із двигунами V8 об’ємом 6,2 л (495 к. с.) та 5,5 л (670 і 1064 к. с.), а також у 655-сильному гібридному варіанті.
Тим часом уже розробляють повністю новий Chevrolet Corvette C9 і перші його фото вже показали.
Також Фокус розповідав про 620-сильні сімейні позашляховики Chevrolet.