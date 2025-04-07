Зміниться до невпізнання: новий Chevrolet Corvette вперше показали на фото і відео

Chevrolet розробляє нове покоління Corvette. Спорткар дебютує орієнтовно в 2028 році, проте вже готовий перший його прототип.

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Світлини нового Chevrolet Corvette опублікували сайті концерну General Motors, а його публічний дебют відбудеться влітку на Фестивалі швидкості в Гудвуді (Велика Британія).

Зазначається, що це перший із трьох концептів Chevrolet Corvette C9, причому його створили британські дизайнери, а два наступних прототипи розроблять до кінця року в США.

Концепт натякає, що новий Chevrolet Corvette збереже середньомоторне компонування, адже у нього силует зі зсунутим вперед салоном. Широке і низьке купе здається розпластаним по землі, а також дещо більше за нинішній Corvette C8.

Заднє скло розділене як в Chevrolet Corvette 1963 року Фото: General Motors

Розміри Chevrolet Corvette C9:

довжина – 4669 мм;

ширина – 2178 мм;

висота – 1033 мм.

Двері купе піднімаються догори Фото: General Motors

Дизайн зазнає кардинальних змін. У зовнішності поєднуються сучасні риси на кшталт тоненьких світлодіодних фар та широких повітрозабірників із мотивами класичних Corvette. Зокрема, розділене заднє скло – риса Chevrolet Corvette 1963 року, а випуклі передні крила знайомі за Corvette C3 1968-1982 років.

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Двері Chevrolet Corvette C9 піднімаються догори. У салоні встановлено приплюснуте кермо і спортивні сидіння. Інформація проєктується на лобове скло.

Кермо Chevrolet Corvette C9 приплюснуте Фото: General Motors

Подробиць про новий Chevrolet Corvette наразі небагато. Спорткар збереже класичні V8, але разом із тим у лінійці будуть гібридні та навіть електричні версії.

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