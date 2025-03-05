Гігант із запасом ходу 740 км: представлено електромобіль Cadillac Escalade IQL (фото)
Новий Cadillac Escalade IQL сягає 5,8 м завдовжки та доступний у версіях на 7 або 8 місць. Розкішний 760-сильний електромобіль здатен проїхати 740 км без підзарядки.
Електричний Cadillac Escalade IQ 2025 отримав топову подовжену модифікацію L. Позашляховик невдовзі надійде в продаж за ціною від 132 695 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.
Новий Cadillac Escalade IQL подовжили на 107 мм (до 5804 мм) за рахунок заднього звису, тобто колісна база залишилася незмінною – 3460 мм. Електрокар навіть більший за подовжений бензиновий Cadillac Esscalade ESV, який нещодавно оновили і випускатимуть паралельно.
Від стандартної моделі подовжений варіант відрізняється дизайном задніх вікон і стійок. Крім того, його видають стандартні 24-дюймові диски.
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Завдяки збільшеним розмірам третій ряд Cadillac Escalade IQL став просторішим. Об’єм багажника зі складеними задніми кріслами зріс до 3546 л, також є 345-літровий відсік спереду.
Водійське місце Cadillac Escalade IQL не зазнало змін: на всю ширину передньої панелі встановлено дисплей. Як і стандартна модель, електромобіль доступний у версіях на 7 і 8 місць. У топовій версії крісла перших двох рядів оснащені електроприводом, вентиляцією і масажем.
Силова установка також залишилася незмінною. Електромобіль Cadillac Escalade IQL оснащений двома моторами із піковою віддачею 760 к. с. і 1060 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с та буксирувати 3,4-тонний причіп.
Батарея ємністю 205 кВт∙год забезпечує запас ходу в 740 км, а її швидка (потужністю 350 кВт) зарядка на 20% займає всього 10 хвилин. Електрокар отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса, які дозволяють їздити боком.
До речі, нещодавно дебютував 615-сильний спортивний електрокросовер Cadillac.
Також Фокус писав про дешевий електрокросовер Chevrolet із запасом ходу 360 км.
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