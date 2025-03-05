Гігант із запасом ходу 740 км: представлено електромобіль Cadillac Escalade IQL (фото)

Новий Cadillac Escalade IQL сягає 5,8 м завдовжки та доступний у версіях на 7 або 8 місць. Розкішний 760-сильний електромобіль здатен проїхати 740 км без підзарядки.

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Електричний Cadillac Escalade IQ 2025 отримав топову подовжену модифікацію L. Позашляховик невдовзі надійде в продаж за ціною від 132 695 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Позашляховик підріс до 5,8 м у довжину Фото: General Motors

Новий Cadillac Escalade IQL подовжили на 107 мм (до 5804 мм) за рахунок заднього звису, тобто колісна база залишилася незмінною – 3460 мм. Електрокар навіть більший за подовжений бензиновий Cadillac Esscalade ESV, який нещодавно оновили і випускатимуть паралельно.

Від стандартної моделі подовжений варіант відрізняється дизайном задніх вікон і стійок. Крім того, його видають стандартні 24-дюймові диски.

Запас ходу електромобіля становить 740 км Фото: General Motors

Завдяки збільшеним розмірам третій ряд Cadillac Escalade IQL став просторішим. Об’єм багажника зі складеними задніми кріслами зріс до 3546 л, також є 345-літровий відсік спереду.

Водійське місце Cadillac Escalade IQL не зазнало змін: на всю ширину передньої панелі встановлено дисплей. Як і стандартна модель, електромобіль доступний у версіях на 7 і 8 місць. У топовій версії крісла перших двох рядів оснащені електроприводом, вентиляцією і масажем.

На всю ширину передньої панелі встановлено дисплей Фото: General Motors

Силова установка також залишилася незмінною. Електромобіль Cadillac Escalade IQL оснащений двома моторами із піковою віддачею 760 к. с. і 1060 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с та буксирувати 3,4-тонний причіп.

В Cadillac Escalade IQL просторіший третій ряд і більший багажник Фото: General Motors

Батарея ємністю 205 кВт∙год забезпечує запас ходу в 740 км, а її швидка (потужністю 350 кВт) зарядка на 20% займає всього 10 хвилин. Електрокар отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса, які дозволяють їздити боком.

До речі, нещодавно дебютував 615-сильний спортивний електрокросовер Cadillac.

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