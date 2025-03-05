Гигант с запасом хода 740 км: представлен электромобиль Cadillac Escalade IQL (фото)

Новый Cadillac Escalade IQL достигает 5,8 м в длину и доступен в версиях на 7 или 8 мест. Роскошный 760-сильный электромобиль способен проехать 740 км без подзарядки.

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Электрический Cadillac Escalade IQ 2025 получил топовую удлиненную модификацию L. Внедорожник вскоре поступит в продажу по цене от 132 695 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Внедорожник подрос до 5,8 м в длину Фото: General Motors

Новый Cadillac Escalade IQL удлинили на 107 мм (до 5804 мм) за счет заднего свеса, то есть колесная база осталась неизменной — 3460 мм. Электрокар даже крупнее удлиненного бензинового Cadillac Esscalade ESV, который недавно обновили и будут выпускать параллельно.

От стандартной модели удлиненный вариант отличается дизайном задних окон и стоек. Кроме того, его выдают стандартные 24-дюймовые диски.

Запас хода электромобиля составляет 740 км Фото: General Motors

Благодаря увеличенным размерам третий ряд Cadillac Escalade IQL стал просторнее. Объем багажника со сложенными задними креслами вырос до 3546 л, также есть 345-литровый отсек спереди.

Водительское место Cadillac Escalade IQL не претерпело изменений: на всю ширину передней панели установлен дисплей. Как и стандартная модель, электромобиль доступен в версиях на 7 и 8 мест. В топовой версии кресла первых двух рядов оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем.

На всю ширину передней панели установлен дисплей Фото: General Motors

Силовая установка также осталась неизменной. Электромобиль Cadillac Escalade IQL оснащен двумя моторами с пиковой отдачей 760 л. с. и 1060 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и буксировать 3,4-тонный прицеп.

У Cadillac Escalade IQL более просторный третий ряд и больший багажник Фото: General Motors

Батарея емкостью 205 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 740 км, а ее быстрая (мощностью 350 кВт) зарядка на 20% занимает всего 10 минут. Электрокар получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса, которые позволяют ездить боком.

Кстати, недавно дебютировал 615-сильный спортивный электрокроссовер Cadillac.

Также Фокус писал о дешевом электрокроссовере Chevrolet с запасом хода 360 км.