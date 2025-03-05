Гигант с запасом хода 740 км: представлен электромобиль Cadillac Escalade IQL (фото)
Новый Cadillac Escalade IQL достигает 5,8 м в длину и доступен в версиях на 7 или 8 мест. Роскошный 760-сильный электромобиль способен проехать 740 км без подзарядки.
Электрический Cadillac Escalade IQ 2025 получил топовую удлиненную модификацию L. Внедорожник вскоре поступит в продажу по цене от 132 695 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.
Новый Cadillac Escalade IQL удлинили на 107 мм (до 5804 мм) за счет заднего свеса, то есть колесная база осталась неизменной — 3460 мм. Электрокар даже крупнее удлиненного бензинового Cadillac Esscalade ESV, который недавно обновили и будут выпускать параллельно.
От стандартной модели удлиненный вариант отличается дизайном задних окон и стоек. Кроме того, его выдают стандартные 24-дюймовые диски.
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Благодаря увеличенным размерам третий ряд Cadillac Escalade IQL стал просторнее. Объем багажника со сложенными задними креслами вырос до 3546 л, также есть 345-литровый отсек спереди.
Водительское место Cadillac Escalade IQL не претерпело изменений: на всю ширину передней панели установлен дисплей. Как и стандартная модель, электромобиль доступен в версиях на 7 и 8 мест. В топовой версии кресла первых двух рядов оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем.
Силовая установка также осталась неизменной. Электромобиль Cadillac Escalade IQL оснащен двумя моторами с пиковой отдачей 760 л. с. и 1060 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и буксировать 3,4-тонный прицеп.
Батарея емкостью 205 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 740 км, а ее быстрая (мощностью 350 кВт) зарядка на 20% занимает всего 10 минут. Электрокар получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса, которые позволяют ездить боком.
Кстати, недавно дебютировал 615-сильный спортивный электрокроссовер Cadillac.
Также Фокус писал о дешевом электрокроссовере Chevrolet с запасом хода 360 км.
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